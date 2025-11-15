Álex Márquez muestra sus galones y arrasa en la Sprint de MotoGP en Valencia

A Álex Márquez le funciona todo y sigue subiendo su nota en una temporada casi perfecta para él. Primero luchó con Marc por el título, cuando aquello se convirtió en imposible puso el foco en un subcampeonato de MotoGP que ya es suyo y ahora sigue redondeando su año y mostrando los galones que va adquiriendo tanto en el Mundial como dentro de la estructura de Ducati. En Cheste ha sumado su segunda victoria al Sprint consecutiva, al tercera del curso para él después de la de Portimao, donde además fue segundo el domingo.

Ahora que su hermano Marc tiene que verlo desde el muro por lesión y que otras marcas van progresando y amenazan con acabar con el dominio de Ducati, Álex ha tomado la bandera de la marca italiana y está demostrando su crecimiento como piloto. Se le escapó la "pole" por menos de un suspiro y en la carrera corta se puso al mando desde el principio, adelantando a Marco Bezzecchi, seguramente el gran favorito después de lo de la mañana, pero al que se le atragantaron las dos primeras vueltas y se descolgó para siempre.

Otro tiro al palo de Acosta

Solo Pedro Acosta pudo seguir el ritmo del pequeño de los Márquez, aunque en realidad fue por muy poco tiempo. El ritmo de la moto de Gresini era mucho mejor y Álex se escapó con aparente facilidad. El murciano busca todavía su primera victoria en MotoGP y, como él mismo dice, sigue chutando al palo los penaltis que se le van presentando. Este domingo tiene la última oportunidad para sacarse esa espina, lo malo es que Bezzecchi va a querer revancha y Álex no tiene ninguna intención de parar.

Este 2025 ya ha ganado en domingo en Jerez y en Montmeló, dos baños de masas ante su público que va a intentar repetir en Valencia antes de que MotoGP baje el telón para las vacaciones invernales.

Acosta también supera a Bagnaia

El que sigue hundido es Pecco Bagnaia, que no pudo pasar de la Q1, salió decimosexto y terminó la Sprint dos puesto más adelante. Un resultado raquítico que además le hace perder el cuarto puesto de la clasificación general ante Acosta. Se va desangrando el que debía ser estrella de Ducati este curso y que incluso se quedó sin gasolina antes de su último intento de estar en la Q2.