Quinta "pole" de la temporada para Bezzecchi y otro desastre de Bagnaia

Está en racha Marco Bezzecchi en esta parte final de la temporada. En Valencia ha firmado su quinta "pole" del curso, todas conseguidas en los últimos diez Grandes Premios. La mejora del italiano y de la Aprilia es evidente, ahora mismo, y con Marc fuera, el pack más fuerte en MotoGP. Viene de ganar la carrera larga de Portimao y en Cheste se apuntó el primer lugar de la parrilla de salida con un tiempo de récord, la vuelta más rápida nunca dada en el Ricardo Tormo. De hecho, los cinco primeros pulverizaron el registro de Maverick de 2023.

Álex Márquez, muy cerca

El que más cerca estuvo de frenar a Bezzecchi fue Álex Márquez, que se quedó solo a 26 milésimas; y a 44 fijó su tiempo Di Giannantonio, confirmando lo cerquita que están los más rápidos. Confirmaron su favoritismo tanto "Bezz" como Álex Márquez, mientras que el otro nombre, el de Acosta, no pudo pasar del quinto puesto, justo por detrás de Raúl Fernández, que fue cuarto después de brillar en la Q1.

Ese top 5 ha estado en un pestañeo de 96 milésimas, lo que anuncia una Sprint muy luchada para el último sábado de la temporada. Son tres marcas entre esos cinco primeros: dos Ducati, dos Aprilia y una KTM.

Bagnaia no pasa de la Q1

Pecco Bagnaia estuvo condenado a pasar por la Q1y no pudo pasar a la última sesión de clasificación después de que antes del último intento su Ducati se parara por falta de gasolina