Marco Bezzecchi baja el telón de MotoGP con una gran revancha

Marco Bezzecchi estaba muy enfadado el sábado por la tarde después de la Sprint y muy feliz nada más acabar la carrera larga de Valencia. Desde la Q2 sabía que era el más fuerte, pero en la carrera corta se equivocó con el neumático blando delantero. No estuvo ni en el podio y su cara era un poema. Quería sacarse la espina en la prueba larga y lo ha hecho a lo grande, liderando el festival de Aprilia y aguantando la presión de Raúl Fernández, que le apretó hasta el final con la moto satélite de la marca italiana. "Bezz" le ha puesto el broche a la temporada 2025 con una victoria incontestable, que le permite cerrar su mejor temporada en la élite, con el tercer puesto además en la clasificación general y el convencimiento de que el año que viene las Aprilia podrán estar arriba en muchos circuitos.

Álex Márquez se queda sin doblete

Buscaba Álex Márquez su primer doblete, pero todo lo que el sábado le salió bien se convirtió en un problema este domingo. Fue de más a menos y hasta el podio le quedó muy lejos. Era el objetivo que le quedaba, el hacer un fin de semana perfecto, pero todas las demás metas las ha superado con creces, así que su año es también para enmarcar.

Acosta, ni al palo

El podio lo ha completado Di Giannantonio, un especialista en finales de carrera, que le negó el podio a Pedro Acosta, que esta vez no pudo ni tirar al palo, como dice él. Se le sigue resistiendo su primera victoria en MotoGP y va a tener que esperar a su tercer curso en la élite para abrocharla por fin.

Otro fiasco de Bagnaia

El que cerró el curso tan mal como ha estado casi todo el año ha sido Pecco Bagnaia, al que Zarco mandó al suelo nada más arrancar. El italiano se quedó arrodillado en la grava, mirando a ninguna parte y tomándose su tiempo para volver a box. Contando hasta diez o más allá, porque el piloto que era el gran favorito junto a Marc Márquez para luchar por el título va a terminar quinto en la general, después de que en Valencia le haya quitado el cuarto Pedro Acosta.