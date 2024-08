Muere una ciclista aplastada por un altavoz enorme cuando llegaba a meta

La ciclista Jaiane Oliveira murió aplastada en un extraño accidente momentos antes de llegar a la meta durante una carrera. La deportista fue arrollada por una rival y se estrelló contra un camión de sonido estacionado al lado de la pista.

El horror se desató mientras los competidores corrían hacia la línea de meta. Las imágenes grabadas por un espectador parecen mostrar cómo un ciclista se acercó demasiado a Jaiane Souza Oliveira Fernandes después de pasarla lo que provocó el accidente.

La maniobra obligó a Jaiane, de 34 años, a desviarse hacia un camión de sonido estacionado en la pista de carreras de Baianópolis, al norte de Belo Horizonte, Brasil.

Un impacto brutal

El impacto provocó que un conjunto de altavoces del camión cayera encima de ella. Otro competidor también chocó contra el camión de sonido y fue derribado de su bicicleta, pero resultó ileso.

Los transeúntes horrorizados trataron de brindarle primeros auxilios, pero no tuvieron éxito. Los paramédicos acudieron de inmediato la llevaron rápidamente al hospital con graves heridas en la cabeza, pero luego fue declarada muerta, según informa Need To Know.

Cuando los inspectores de policía llegaron al lugar para investigar, el camión con sonido ya no estaba allí.

Jaiane era una apasionada del ciclismo y a menudo participaba en competiciones ciclistas locales. Deja atrás a su marido, que también participó en la competición del pasado domingo, y a sus dos hijos gemelos.

Los organizadores, Dubai Bikers, escribieron en las redes sociales: “La pérdida de esta persona especial deja un profundo vacío en nuestros corazones. Que los recuerdos y el legado traigan consuelo y fortaleza”.

Otro ciclista salió volando pero logró saltar y terminar la carrera. La policía sigue investigando el incidente.