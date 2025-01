La mujer de Havertz denuncia graves amenazas tras la eliminación del Arsenal: "Voy a asesinar a tu bebé"

El Manchester United avanzó a cuarta ronda en la FA Cup después de eliminar en la tanda de penaltis al Arsenal, billete que sacaron también este domingo el Newcastle y Tottenham. Los 'red devils' asaltaron el Emirates demostrando de nuevo, como en el reciente empate contra el Liverpool en Premier, que pueden competir para salvar la temporada. Bruno Fernandes adelantó al United en el inicio de la segunda parte, pero la expulsión de Diogo Dalot abrió la puerta al Arsenal, con uno más media hora. El empate lo firmó Gabriel casi a continuación, pero Martin Odegaard perdonó la remontada de penalti. En la tanda se decidió al final el billete, con Joshua Zirkzee anotando el lanzamiento definitivo que eliminó al Arsenal de la FA Cup como había caído cinco días antes contra el Newcastle en la Carabao Cup. Precisamente las 'urracas' de Eddie Howe impidieron el intento de sorpresa (3-1) del Bromley de la Cuarta División inglesa. Además, la crisis liguera del Tottenham encontró calma en las copas, avanzando también en la FA Cup con un 0-3 ante el Tamworth, de la Quinta División.

Tras la derrota, la pareja de Kai Havertz, Sophia Havertz, denunció las graves amenazas recibidas a través de redes sociales tras la eliminación del Arsenal en la FA Cup en la que el alemán falló un penalti en la tanda.

Mensaje denunciado por Sophia Havertz Instagram

El delantero 'Gunner', además de errar el lanzamiento que condenó a la eliminación del equipo, también falló varias ocasiones claras durante el encuentro. Su pareja publicó varios mensajes que recibió en la tarde del domingo, amenazadores hacia ella y su familia.

"Espero que tengas un aborto" y "voy a ir a tu casa y asesinar a tu bebé, no estoy de broma", fueron los dos mensajes que publicó la mujer del futbolista. "Que alguien piense que está bien mandar estos mensajes es algo que me deja en shock. Espero que estés avergonzado de ti mismo", respondió Sophia al primero, mientras que en el segundo puso: "no sé ni qué decir, pero, por favor, sed más respetuosos. Somos mejores que esto".

mensaje denunciado por Sophia Havertz Instagram

El Arsenal está investigando el asunto y llevará a cabo acciones contra las personas detrás de estas cuentas que, además, han sido ya denunciadas a Instagram.