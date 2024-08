F1: Norris “golpea” a Verstappen en su casa

La vuelta de las vacaciones se le atraganta a Verstappen y a Red Bull este fin de semana. Se confirma lo ocurrido en las últimas carreras disputadas antes del parón veraniego. El coche energético ya no tiene la ventaja que acostumbraba y otros como McLaren y Mercedes están a la par o incluso por delante. Hoy, en el sinuoso trazado de Zandvoort, Lando Norris dio un golpe en la mesa y logró el mejor tiempo en la definitiva Q3, algo que no sentó demasiado bien a Verstappen, que corre en casa y, aunque sigue teniendo mucha ventaja en el Mundial de Pilotos, puede que al final del año las cosas estén más apretadas. Por detrás, y por el lado limpio, arrancará el compañero de Norris, Piastri, que tendrá que hacer su trabajo, es decir, superar al de Red Bull y frenarle todo lo que pueda. No hay otra estrategia para McLaren. Que Norris se escape y que Piastri entorpezca a Verstappen. Porque Zanvoort no es un circuito fácil para adelantar. La recta es muy pequeña y desde ahí sólo hay curvas enlazadas muy rápidas y frenadas donde escalar posiciones no es algo sencillo.

La cuarta plaza fue para George Rusell por delante de Pérez, Leclerc, Alonso, Albon, Stroll, Gasly y Sainz. Los Ferrari volvieron a fallar y en el caso del madrileño fue peor, porque cayó eliminado en la Q2. Es cierto que las condiciones cambiantes apenas permitieron a los pilotos probar los neumáticos…pero fue igual para todos…

En palabras de Alonso al terminar su vuelta rápida, el Aston Martin no daba para más: “No puedo hacer más”, decía el asturiano al cruzar la línea de meta. Una vuelta muy rápida que, sin embargo, no puede esconder la desilusión en el equipo británico con el rendimiento del monoplaza de este año.