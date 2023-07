El nuevo equipo que quiere a Isco Alarcón

La salida de Sergio Canales del Real Betis puede abrir un hueco para Isco. La etapa del malagueño en Sevilla no fue buena, pero ahora puede hacer un cambio. "Isco Alarcón es uno de los futbolistas que marcó un antes y un después en el Real Madrid. El malagueño no tuvo un final feliz en Chamartín tras una mala racha donde apenas jugó. El jugador reconoció que pudo fichar por el Barcelona. "Me llamó Bartomeu y con lo que pagaba Bartomeu en esa época... Pero yo estaba en el Madrid muy bien, con mis compañeros, con un ambiente increíble en el vestuario... Era el equipo de mis sueños, en el que yo había ganado lo que soñaba... No me iba del Madrid ni por todo el oro del mundo. La ciudad, además, es maravillosa. Como he disfrutado en el Madrid sabía que no iba a disfrutar en otro sitio", afirmó a Marca.

"Creo que esto es peor que estar lesionado. Porque cuando estás lesionado ves a los compañeros, puedes entrar al vestuario, compartes momentos, vas a ver los partidos... Aquí estás solo, estás en tu casa, entrenas solo... Ahora no tengo la pelota para reírme. Pero espero que acabe pronto. Estoy en el momento de elegir, de decidir bien, porque no me quiero equivocar. No quiero dar otro paso en falso en mi carrera, que sería complicado de gestionar, aunque creo que lo superaría porque soy un tío valiente y lo haría. Pero no quiero equivocarme",dijo Isco a Marca.

"No sé qué crisis económica podía tener el Sevilla, pero tras esa conversación se tuerce todo. Yo solo quería saber los pensamientos del club y me dijo que si encontraba algo que me fuera. Tras esa conversación, Monchi fue diciendo que yo me quería ir, algo que no era cierto, y comenzó a llamarme cada día tanto a mí como a mi abogado atosigándonos para firmar la rescisión. Entonces fui a hablar con él de nuevo y le dije: "Mira Monchi, tú no estás siendo sincero ni conmigo, ni con la gente a la que le cuentas las cosas. Yo me quiero quedar y tú vas diciendo que yo me quiero ir". Y ahí entonces hubo un poco de conflicto...", afirmó.