El nuevo lío de Kyrgios al comparar a Alcaraz y Sinner con Nadal, Federer y Djokovic

Nick Kyrgios, el controvertido tenista australiano, no es ajeno a las declaraciones polémicas, y su reciente aparición en el podcast Nothing Majors no fue la excepción. En una charla que tocó diversos temas, desde su relación con Rafael Nadal hasta el escándalo de dopaje de Jannik Sinner, Kyrgios se refirió a dos de las grandes promesas del tenis actual: el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz. Sin embargo, sus comentarios sobre ambos jugadores generaron controversia, ya que el australiano los comparó con los íconos del tenis mundial, los miembros del “Big Three”: Novak Djokovic, Nadal y Roger Federer.

Según Kyrgios, Sinner y Alcaraz, a pesar de su brillantez, todavía no poseen el "aura" que han forjado las leyendas del tenis a lo largo de los años. Para el australiano, esta aura no se refiere únicamente al talento dentro de la cancha, sino también a la presencia psicológica que han cultivado Djokovic, Nadal y Federer, quienes han dominado el circuito durante más de una década.

“Para mí, no son más que niños. Esa es la razón por la que aún Sinner y Alcaraz no tienen ese aura. Alcaraz y Sinner serán los grandes talentos de esta generación y, posiblemente, los mejores tenistas. Pero aún no llegan al aura de Federer y Djokovic. No puedo ganar a Federer en una guerra psicológica, no funcionaría con él, pero sí podría funcionar con ellos, es muy posible”, expresó Kyrgios, quien, al mismo tiempo, reconoció el enorme talento de los dos jóvenes.

Estas palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente fueron recogidas por varios medios, lo que generó una ola de reacciones. Ante la polémica, Kyrgios se vio obligado a aclarar su postura en redes sociales, respondiendo a las interpretaciones erróneas de sus comentarios. “No está todo el contexto, por favor”, pidió el australiano, explicando que su intención no era menospreciar a los jóvenes, sino más bien señalar que, aunque ambos tienen un potencial increíble, aún deben atravesar el proceso de forjar la mentalidad y la presencia que han mostrado los tres gigantes del tenis.

“Los medios están en un mal momento, eso está claro. En comparación con Novak, Federer y Nadal, aún no tienen el aura que ellos sí han alcanzado. Seguro que lo alcanzarán porque son chicos que están haciendo algo increíble”, insistió Kyrgios, haciendo hincapié en que, con el tiempo, tanto Sinner como Alcaraz lograrán construir su propia identidad y presencia en el circuito.

La aclaración de Kyrgios no terminó ahí, y el australiano no dudó en lanzar un mensaje directo a los medios que malinterpretaron sus palabras: “Hagánlo mejor, idiotas”. De esta forma, Kyrgios dejó claro que su reflexión debía ser entendida en su contexto original y no como una crítica destructiva hacia los jóvenes tenistas.