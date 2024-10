Nuevos detalles de la caída mortal de Muriel Fürrer apuntan a una atención tardía

El ciclismo no se recupera del golpe que ha supuesto la pérdida de la joven Muriel Fürrer. Corredora juvenil suiza, disputaba el Mundial de Zürich muy cerca de su casa, sin saber que en una curva estaría el fin de sus días.

Casi una semana después, la Policía Cantonal de Zürich sigue investigando las causas y circunstancias del trágico suceso. "Las primeras investigaciones apuntan que la corredora cayó cerca de Küsnacht, durante un descenso desde la aldea de Schmalzgrueb, en una curva hacia la izquierda". Además, también se apunta que es muy probable que no estuviese totalmente sola cuando se cayó, sino que había otras competidoras cerca, aunque no se pueda precisar que estuviesen justo a su rueda.

Desde el medio suizo Blick Media se da, además, un detalle que comprometería mucho el papel de la UCI en cuanto a las medidas de seguridad. Fürrer habría tardado más de una hora y media en recibir atención médica. Siempre según el medio helvético, que alude a un vídeo todavía no público al que han logrado acceso, la joven ciclista iba en ese descenso muy cerca de otras dos ciclistas, y tenía un grupo de cuatro rivales por detrás, a ocho segundos.

UCI Road Cycling World Championships 2024 - Day 8 Til Buergy Agencia EFE

Luego, cuando se cumplió la primera vuelta al circuito, el chip de Fürrer no registró el tiempo de paso por meta. La caída, que acabó con la joven en estado crítico en un bosque tras salirse de la carretera, se produjo aproximadamente a las 11:03 horas, aunque por ahora no se ha encontrado a nadie que viera el suceso. "De momento no hay imágenes ni ningún testigo del momento en que se salió de la carretera", afirma la investigación policial.

Con la entrada de la última corredora, a las 12:29 horas, se cierra el control de la carrera y nueve ciclistas aparecen como DNF, incluida Muriel Fürrer. Es a partir de entonces cuando, al no tener noticias de ella, el personal vuelve a realizar el recorrido completo y un miembro de la seguridad acaba encontrándola. "A las 12:45, cuando los corredores de ciclismo adaptado pasan por el lugar sospechoso, se encuentran dos ambulancias, un coche de policía, un coche de Swiss Cycling y un vehículo de apoyo. Según las informaciones de Blick, no llevan demasiado tiempo allí", informa el digital suizo.

En cuestión de minutos, un helicóptero aparece para llevarse a la ciclista que, con un grave traumatismo craneoencefálico, acabaría falleciendo al día siguiente. Ahora se amontonan las preguntas y nadie se explica cómo pudo pasar tanto tiempo sin que se atendiese a una corredora en pleno circuito de una de las pruebas más importantes y con mayor dispositivo de seguridad del mundo. Y, también, si una atención en tiempo y forma le habría salvado la vida. La investigación no ha acabado y habrá que ver si se aportan más datos o aparece algún testigo presencial de una tragedia que tiene conmocionado al ciclismo mundial.