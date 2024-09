Osimhen definió su futuro

Después de informarle al club su deseo de no continuar en la siguiente temporada, a Victor Osimhen se le fueron cerrando las puertas. Pasó por un interés latente del Chelsea, que no terminó de convencer, y por un acuerdo formal con el Al Ahli que el Napoli no aceptó y tras no ser inscrito en la lista de jugadores de esta temporada, solo le quedaban dos opciones: ir cedido a algún otro equipo o quedarse en la grada del Estadio Diego Armando Maradona hasta enero, mientras nuevamente se abría el mercado de fichajes.

Por esta razón, el delantero nigeriano vio con buenos ojos el viajar a Turquía para vestir los colores de uno de los equipos más grandes del fútbol otomano: el Galatasaray. No había mejor opción en este momento, si mantenerse en forma era la prioridad. Porque al no estar en competencia, los 120 millones en los que lo ha tasado el equipo italiano peligrarían y con esto también lo haría su posible salida por la puerta grande.

Evidentemente, su deseo de no continuar con los gli azzurri no cayó nada bien en los despachos. Tras haber mostrado un nivel más que sobresaliente en la Serie A durante las últimas temporadas y al ser uno de los artífices de la liga conseguida en la 2022/23, el precio que el club estimó para dejarlo salir no era fácil de alcanzar para la gran mayoría de equipos. Este fue el problema principal a la hora de definir su futuro, porque pretendientes no le faltaban.

Al final, tanto el Napoli como el jugador tomaron la decisión que más les convenía a ambos y después de que el vicepresidente del club turco, İbrahim Hatipoğlu y el director deportivo, CenkErgün, viajaran a Italia para negociar en persona la cesión de Osimhen, ayer llegó el jugador a tierras otomanas y fue oficializado como el fichaje bomba del Galatasaray. "Quiero volveros locos con los goles que marque y que gritéis mi nombre", dijo a GS TV, recién se bajó del avión y mientras era recibido por decenas de hinchas.

Lo que se conoce del acuerdo hasta el momento es que el equipo turco cubrirá la totalidad del salario del artillero nigeriano, el cual ronda los 11 millones de euros. Además, se firmó solo por una temporada sin opción de compra y con una cláusula especial que el mismo jugador solicitó antes de estampar su firma.

Una cláusula especial

A sus 25 años, Victor Osimhen sabe que aún tiene un gran camino por recorrer y que su destino final no estaría, de momento, en Turquía. Por eso, se tomó el trabajo de enlistar 10 clubes de los cuales estaría dispuesto a recibir ofertas y por consiguiente, si alguna cumplía o se acercaba a las expectativas, en Estambul lo dejarían partir en el mercado de invierno sin ningún inconveniente. Ya todo está acordado y no le resta más que vestirse con la elástica del Galatasaray y acompañar en la delantera al argentino Mauro Icardi.