Paco González explota durante diez minutos contra Barbón, presidente asturiano socialista: "Te callas la boca"

Paco González, de la Cope, nunca ha escondido que es hincha del Oviedo y la victoria contra el Espanyol por 1-0 en la ida de la final para el ascenso a LaLiga le emocionó, pero también le ha provocado una dura polémica con el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbon.

Todo empezó cuando Paco González habló del partido en el Tartiere: "Yo jamás había visto el estadio así. De hecho, ha contado Fouto que era la asistencia más grande a un estadio asturiano en el Siglo XXI, pero aparte del color, del lleno absoluto, y el sonido. A mí el fútbol me vuelve loco, pero yo hoy no me estaba emocionando por el fútbol, me estaba emocionando por eso", contaba Paco González en los micrófonos, "La grada llena de gente joven Asturias no es tampoco una Comunidad que pueda presumir así de mucho. De un gran futuro económico, generar empresas que atraigar. Oír el himno de Asturias en ese momento. Me he quedado, con perdón, acojonado", decía hablando de los problemas asturianos.

Eso hizo que Barbon reaccionase: "Asturias no puede presumir de mucho”, dice. "Podemos presumir de ser gente humilde, trabajadora, leal, con valores, solidaria, que se está labrando su futuro… y que no somos unos faltosos. No todos pueden decir lo mismo", le respondió en X. Y añadió: "Aclaro algo: la afirmación me ofendió por lo que supone trasladar una imagen de Asturias que no comparto. Dicho esto también reconozco que lo de “faltosos” se puede interpretar como una falta de respeto y no es mi forma de ser ni de actuar. Así que esa referencia la retiro". Y habló de su tierra: "Asturias, nadie lo puede olvidar, ha pasado por todas las grandes reconversiones que se han dado en España. Hemos sufrido mucho, sí, muchos de los hijos de Asturias -también mis hermanos- tuvieron que irse fuera. Pero hoy somos una Comunidad que se está intentando crear su futuro. Por eso crece la creación de empresas, por eso hoy tenemos el menor número de parados para un mes de mayo desde 2008 y el mayo número de personas trabajando desde mayo de 2009. Por eso estamos mejor conectados que nunca en la historia, con el AVE y 29 conexiones directas desde nuestro aeropuerto. Por eso atraemos nuevas inversiones y por eso hemos pasado de tener 2 centros de I+d+i a tener 14 en cinco años. Por eso tenemos cada vez más empleo tecnológico. Esa es la Asturias que estamos construyendo".

Paco González: "Si fuera faltoso te llamaría babayo, tonto de baba"

Pero Paco González no se ha callado: "Estaba yo tan contento con los diez minutos de oviedismo que por la noche seguía ilusionado con el estadio lleno, tan azul y el "Asturias patria querida", ha dicho el periodista. "Yo decía que no estamos para presumir de mucho... y ahí quedó la cosa, presumiendo de que en las dificultades Asturias sigue siendo una tierra orgullosa de sí misma. Al día siguiente, un amigo me manda ese tuit del presidente de Asturias. Me está contestando. Faltoso es faltón. ¿Yo?, que no me había metido con nadie. Yo de Barbón supe de él hace muy poco. Las críticas de un político las llevo y que venga a darme lecciones demagógicas, no sé que busca, no tengo ni idea, pero que venga a darme lecciones demagógicas un político, eso sí que no se lo aguanto. Barbón, si yo fuera faltoso diría que Barbon se escribe con dos bes como babayo, que es tonto de baba. Cuando hablen los mayores, te callas la boca, cuando te limpiabas los mocos, yo ya presumía de Asturias en un micrófono para toda España. Cuando hablemos los mayores te callas", le ha dicho.

"Toda mi familia, nació vivió y murió en Asturias, salvo mi madre que está pasando sus últimos días allí", le ha explicado. "No te voy a tolerar ni una vez en toda tu puta vida que me des lecciones de cómo es de trabajadora y humilde la gente de Asturias, en tu puñetera vida Barboncito. Cuando eras un espermatozoide yo iba con mi padre a una casina de 20 metros cuadrados donde vivían 8 personas, con camastros repartidos donde podían. No me hables de orígenes humildes, ahora mide tu despacho y sabrás lo que son 20 metros. Mis abuelos, además de en el campo, uno era peón y el otro hacía madreñas y todos trabajaban en el campo. No me tienes que explicar el asturiano cuando trabaja. Mi madre trabajaba en una pensión en Madrid de 7 a 24, no me des lecciones de demagogia, te la guardas para ti y para los tontos que te crean, que te quede muy claro", ha continuado

"Lo que dije es una percepción y puedo estar equivocado, pero además leo y por ejemplo, en la Nueva España leí que Asturias es una de las cinco regiones con más paro juvenil de todas las naciones desarrolladas Barbón. Y que Asturias es la que menos ha crecido en este trimestre. Si quieres te hablo de carreteras u hospitales. Cuando voy a ver a mi madre, tengo que dar una vuelta porque llevan dos años sin arreglar la carretera. Puedes llamar a Madrid para pedir dinero, pero si quieres seguir jugando a Heidi, la mejor amiguita de Pedro, pues jugamos", ha seguido, muy enfadado contra Barbón.

Paco González: "Barbón, pide para Asturias la financiación de Cataluña"

"En mi vida he hablado de ti, pero si me vas a volcar basura demagógica, tengo programa todos los días", ha continuado. "Cállate la boquita, no des lecciones, si llevas toda la vida chupando de la teta pública", ha dicho antes de repasar toda la vida en cargos públicos de Barbón. "No vuelvas a hablar de trabajo en la vida, no eres un ejemplo de asturiano que trabaje (...), que crees que Asturias es menos que Cataluña, ten huevos, reclama para Asturias lo que tus votantes te están exigiendo, pero a lo mejor estás labrando tu futuro y crees que te puede caer algún ministerio o algún Consejo de Administración, porque luego no os veo abrir ningún negocio... Puede ser leal o ser otro lamefalcón. Para que veas que no soy faltoso, podría decir Barbón eres tonto, pero no lo voy a decir. Cuando quieras vienes a por más, tengo programa todos los días".