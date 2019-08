Entrevista a ‘Sanyo’ Gutiérrez: ‘’Maxi y yo pensamos en dejarlo, pero después de Mijas hemos decidido continuar juntos’’

Carlos Daniel Gutiérrez (San Luís, Argentina, 1984), más conocido como Sanyo Gutiérrez, es hoy en día el jugador número uno del mundo junto a su compañero Maxi Sánchez. El argentino ha atendido a nuestro compañero Daniel Gamarra y, en esta primera parte de la entrevista, nos habla sobre la temporada actual, sobre la ‘crisis’ de resultados que vive junto a su compañero Maxi, sobre el circuito World Padel Tour y sobre cómo ha ido cambiando y evolucionando a lo largo de los años.

Pregunta. ¿Están pasando Maxi y Sanyo un bache como pareja?

Respuesta. A nivel de resultados estamos pasando un bache, también es cierto que la gente se acostumbró a que tuviéramos muy buenos resultados, no es normal empezar el año como nosotros lo hicimos, jugando cinco torneos y ganando tres títulos. Pero sí, es un bache, ya que hemos perdido en tres octavos de final y en dos cuartos. En Mijas hemos jugado bien, no hemos jugado nuestro mejor pádel, pero la actitud ha sido buena. Esta pequeña crisis no ha venido por desencuentros entre Maxi y yo. El desequilibrio se produjo porque Maxi no se entendía con Nito Brea en la fórmula de trabajo. Por esa razón decidimos cambiar de entrenador y ponernos en manos de Horacio Álvarez Clementi.

P. ¿Este bache de resultados te ha hecho plantearte un cambio de pareja?

R. Si, lo hable con Maxi después de Valencia y quedamos en que si en Mijas no hacíamos un buen torneo a lo mejor sería bueno plantearse un cambio de pareja, para cambiar de aires y recuperar las ganas de jugar. En Mijas tuvimos buenas sensaciones por lo que hemos decidido seguir juntos.

P. ¿Cómo afrontas el resto de la temporada?

R. Encadenar dos o tres partidos ganados sería muy importante, ya que llevamos un tiempo que no ganamos, pero lo más importante es realizar un buen juego. Creo que somos capaces de hacerlo.

P. ¿Cómo ves el circuito?

R. Me gusta, está muy competitivo. Lo que hizo Bela no va a existir nunca más, ya que hoy en día hay mucha más profesionalidad en este deporte, todos los jugadores se entrenan y se cuidan para estar en perfectas condiciones.

P. ¿Qué pareja te parece la más difícil?

R. En cancha rápida y aire libre el jugador más completo es Lebrón, pero en cancha normal el mejor jugador es Bela. Creo que Fernando va a volver a gana torneos.

P. ¿Por qué se acabó la pareja Paquito-Sanyo?

R. Creo que el desgaste pudo con la pareja, éramos dos jugadores con un carácter muy fuerte. Ganábamos porque realmente jugábamos bien y teníamos buenos tiros, pero no había un equipo bien formado. Fuera de la pista teníamos una relación excelente, pero dentro de ella chocábamos mucho. Sentía que ganábamos pero que jugábamos juntos con camisetas diferentes. Hoy en día nos llevamos bien, no somos amigos, pero nos respetamos mucho como rivales y como compañeros de trabajo.

P. ¿Ha cambiado en algo Sanyo Gutiérrez desde que es número uno?

R. Sí, creo que he mejorado como persona y como jugador. Tengo más madurez y asimilo mejor los malos resultados, me lo tomo con más calma. Además, también he mejorado como compañero, ya que soy más paciente y tolero más los errores.

P. ¿Te consideras mejor jugador que antes?

R. No sé si soy mejor jugador que antes, es posible que hace unos años jugara individualmente mejor aunque los resultados no lo reflejasen. Ahora me he dado cuenta de que esto es un deporte en el que se juega de a dos, por esa razón, lo importante es que la pareja juegue bien. En lo que más he mejorado es en la parte táctica. Antes desarmaba más la jugada, era más peligroso, pero ahora juego más para el equipo, intento que mi compañero sepa lo que voy a hacer. De esa forma él se encuentra más cómodo y aumenta la seguridad y la confianza en la pareja.

P. ¿Cuál es tu punto fuerte como jugador de pádel?

R. Siempre me he definido como un jugador peligroso, no sé si eso es bueno o malo, pero sé que lo soy. Creo que hay pocas parejas que planteen un partido por mi lado, ya que a los rivales por regla general les cuesta saber lo que voy a hacer.