Juan Martín Díaz: ‘’Lo más importante es que la rodilla quede bien, mi gran objetivo es volver a competir la próxima temporada’’

No ha sido el mejor año de Juan Martín Díaz desde que tuvo que retirarse en octavos de final del Jaén Open 2019 en el mes de mayo por culpa de una lesión en su rodilla derecha. A pesar de su ausencia en las pistas, muchos aficionados al pádel siguen considerando a ‘’el galleguito’’ el mejor jugador de la historia y el único jugador capaz de hacer golpes increíbles que dejan con la boca abierta a quien los ve y que ponen en peligro la integridad física de quien intenta imitarlos.

El ‘’Gran Houdini del pádel’’, como así le apodó nuestro compañero Daniel Gamarra en 2015, ha concedido una entrevista a PadelSpain en la que ha desvelado cómo es su día a día desde su lesión, su vuelta a la competición o sus impresiones acerca del circuito World Padel Tour.

PadelSpain: ¿Cómo estás viviendo el proceso de recuperación de tu rodilla derecha?

Juan Martín Díaz: Está siendo duro, he tenido que operarme de nuevo ya que la rodilla se infectó después de la primera operación. Poco a poco va mejorando, pero aún está un poco inflamada. Por esa razón, solo hago trabajos de recuperación en el gimnasio y fisioterapia.

Espero poder volver a entrenar en la pista en unos meses, será entonces cuando pueda comprobar cómo funciona la rodilla.

PS: ¿Qué trabajo específico realizas para recuperarla?

J. M. D.: Trabajo mucho todos los músculos que ayudan a fortalecer la rodilla para intentar que, cuando vuelva a entrenar en la pista, me encuentre lo mejor posible.

PS: ¿Cómo es el día a día de Juan Martín Diaz desde su lesión?

J. M. D.: Mi día a día es un poco monótono, tengo más tiempo libre que antes ya que no puedo jugar al pádel y viajo menos. Vengo a entrenar todas las mañanas al Reebok Sports para recuperarme de la rodilla y luego voy al fisioterapeuta.

Por las tardes estoy con la familia e intento ver los partidos del World Padel Tour para seguir la competición. Es cierto que al verlos desde casa lo paso mal, ya que se me hace raro no estar ahí. Intento pensar que es algo normal por lo que todos los deportistas debemos de pasar. Ya sufrí una lesión hace tres años, por lo que no es algo nuevo e intento llevarlo de la mejor forma posible.

PS: ¿Cuándo crees que podrás volver a competir?

J. M. D.: Intentaré volver el año que viene, la idea es volver a competir en marzo al inicio de la temporada del World Padel Tour, pero no hay nada seguro. Lo más importante es que la rodilla quede bien.



