Las armas de España para el Mundial de Menores

España ya tiene a su ‘Armada’ en menores. El combinado nacional ha presentado de manera definitiva a los integrantes que disputarán el próximo Mundial de Menores entre el 12 y el 19 de octubre en Castellón, una cita muy importante y en la que volveremos a ser los claros favoritos al triunfo.

Un torneo en el que estarán presentes más de 15 países y que contará con cuadros en categorías Sub. 12, Sub. 14, Sub. 16 y Sub. 18 y en el que España defiende título, siendo de nuevo Argentina su gran y principal rival.

Todos los partidos se desarrollarán en las pistas de los clubes OK Pádel Castellón, Pádel Club 79, Padel Center Castellón, Castellón Pádel Raval e Impala Sport Club.

En cuanto a los componentes de las dos escuadras, José Luis Gutiérrez, el seleccionador de menores, viajará a territorio mediterráneo con los siguientes jugadores, quienes ya se han hecho la foto oficial en las instalaciones del Club de Tenis Andrés Gimeno.

Equipo femenino:

Infantil

1- Aguilar Carrillo, Noemí

2- Fernández Sánchez, Claudia

3- Ortiz Gasco, Anna

4- Torralba Ladunca, Alejandra

Cadete

1- Goenaga García, Carmen

2- Martínez Lobo, Marina

3- Rufo Ortiz, Lorena

4- Saiz Vallejo, Sofía

Junior

1- Caldera Sánchez, Beatriz

2- Cañellas Rodero, Ariadna

3- Carrascosa Cazorla, Cristina

4- González Fernández, Beatriz

Equipo masculino:

Infantil

1- Arija Ochoa de Alda, Eneko

2- Collado Losada, Guillermo

3- Ortiz Llerena, José Manuel

4- Peralta Corredor, Raúl

Cadete

1- Gama González, Alejandro

2- Gama González, Juan Carlos

3- Hernández Álvarez, Pol

4- Leal Pérez, Francisco Javier

Junior

1- Alonso Chilarón, Eduardo

2- Arroyo Albert, Álex

3- Ramírez Del Campo, Iván

4- Yanguas Díez, Miguel

¡Mucha suerte a todos y ojalá el título se quede en casa!