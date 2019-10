Menorca repartió billetes a octavos con muchas sorpresas

Cómo han empezado los duelos del cuadro final en Menorca. Más emoción no se podía pedir y las sorpresas estuvieron a la orden del día. Y es que en esta temporada, no hemos tenido un solo torneo en el que, en la ronda de 1/16, no hayamos tenido alguna sublevación y alguna pareja de la parte alta del ranking eliminada.

La isla balear no iba a ser menos y por ello nos entregó no una ni dos sorpresas, sino alguna que otra más, para empezar reventando la estadística por todos lados.

Empezando por los protagonistas de la foto que ilustra la noticia, Jorge Ruiz y José Antonio Gª Diestro, autores del bombazo del día, pues lograban dejar sin aspiraciones en la cita isleña a Agustín Gómez Silingo y ‘Tito’ Allemandi, pareja que este año lo viene haciendo muy bien, con excelentes torneos y que son, ante todo, consistencia. Sin embargo, no pudieron con el poderío aéreo que sus rivales les propusieron y la mayor movilidad de Ruiz y Diestro fue un auténtico quebradero de cabeza (5-7, 6-3 y 6-4).

A pesar de que Silingo y Allemandi se llevaron el primer parcial, la igualdad que ofrecieron los cuatro fue la nota dominante y muy pocas diferencias se pudieron ver en el luminoso; poco a poco, Jorge y José Antonio fueron perdiéndole el miedo al partido e ilusionándose más tras lograr con dos breaks de diferencia el segundo set y eso les dio alas y fuerza para, en el tercero, y con menos margen todavía, hacerse con su primer billete a octavos.

Otra de la sorpresas del día, la cual no estaba en el guión, la dieron Marcello Jardim y su incombustible pádel y Denis Perino. Esta dupla, procedente de la fase previa, se empeñó también en ganar en su debut de 1/16 y se deshizo de Gonzalo Rubio y Ernesto Moreno jugando un partido muy completo y serio en todas las facetas, sorprendiendo por su dinamismo y por la escasez de huecos que dejaron, defendiendo a las mil maravillas y aprovechando cada una de las oportunidades que tuvieron para hacer punto tras punto y abrir importante brecha en el marcador (6-4 y 6-2).

Lucas Bergamini y Aday Santana son otros que están carburando a las mil maravillas últimamente. Canario y brasileño parecen haber encontrado su sintonía y tanto en parís como ahora en Menorca han mejorado sus prestaciones. En esta ocasión dejaban fuera a Rafa Méndez y Diego Ramos, dos rocosos del pádel que esta vez flaquearon al intentar defenderse de Aday y Lucas y perdieron su debut en tierras baleares (5-7, 6-3 y 2-6) aunque, eso sí, lo pelearon hasta el final.

Sexto partido seguido y sexta victoria para Agustín Gutiérrez y Javier Valdés, subidos en una auténtica nube de confianza que no parecen querer perder. Esta dupla, que viene con unos cuantos minutos en pista en las piernas, no deja de sorprender y sin tapujo alguno se metían por derecho propio en octavos de final, dejando fuera del torneo a otros que venían desde abajo como ellos, Miguel Yanguas e Iván Ramírez (3-6 y 1-6).

En el duelo entre internacionales españoles se impusieron esta vez Uri Botello y Javi Ruiz a un Álvaro Cepero y a un Pablo Lijó que llegaban quizá algo más cansados tras su participación en el último Challenger y que no supieron encontrar del todo su juego, lejos de los números que vienen atesorando en los últimos tiempos, dejando su producción de puntos algo escasa. Y eso, ante una dupla tan rocosa como son Ruiz y Botello, supone casi siempre la derrota asegurada (6-2 y 6-4).

Los hermanos Rico se enfrentaban de nuevo y esta vez la suerte se fue al lado del pequeño, ya que Javi venció junto a ‘Coki’ Nieto ante Víctor Ruiz y su hermano José, en otro partido intenso como suele ser este y de puntos muy eléctricos (6-3, 3-6 y 4-6).

Por último, Álex Ruiz y Martín Sánchez Piñeiro dieron otro pasito adelante para sumar puntos y seguir escalando en el ranking, toda vez que dejaban fuera a Cristian Gutiérrez y Fede Quiles con un marcador de 6-2, 3-6 y 7-5.

El resto de marcadores fueron los siguientes:

’Momo’ Gonzñalez - Javier Glez. Barahona vs. Javier Pérez Morillas - Jordi Muñoz (6-3 y 6-1)

Franco Stupaczuk - Matías Díaz vs. Seba Nerone - Nacho Gadea (6-0 y 6-4)

Diogo ROcha - Antonio Fdez. Cano vs. Javier Martínez - Adrián Blanco (6-7, 6-4 y 3-6)

Javi garrido - Martín Di Nenno vs. Maxi Grabiel - Juan Manuel Restivo (6-2 y 6-2)

Fede Chingotto y Juan Tello vs. Lucas Campagnolo - ‘Lucho’ Capra (6-7 y 2-6)