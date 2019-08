Miguel Lamperti: “No descarto ser entrenador en un futuro ya que vivo el pádel y lo amo”

Miguel Lamperti es uno de los mejores jugadores de pádel del planeta. El ‘Rifle de Bahía Blanca’ es conocido por sus remates increíbles y por su carisma dentro de la pista, pero si algo diferencia al jugador argentino del resto de jugadores del circuito es el magnetismo con el que ‘Miguelito’ conecta con sus fans. A sus 40 años, el canoso se encuentra en muy buena forma física y con muchas ganas de seguir dando guerra en el circuito.

Nuestro compañero, Daniel Gamarra ha podido entrevistar al número 10 del mundo y esto es lo que nos ha contado:

Pregunta: ¿Qué esperas de lo que queda de temporada? (algún trofeo o consolidar)

Respuesta: Lo que más me gustaría es que Juani se recupere de la lesión que lleva arrastrando desde el torneo de Suecia. En Valencia nos ganaron merecidamente, aunque no estábamos al 100% y aún no sabemos si vamos a poder jugar el torneo de Mijas. Quiero volver a entrenar con él, aún no hemos podido empezar a entrenar juntos. Si Juani consigue recuperarse estoy seguro de que seremos una pareja sólida que puede hacer frente a todas las parejas del circuito.

¿Por qué se acabó la pareja Lucho/Miguel?

Desgraciadamente este deporte es así. El proyecto con Lucho era muy lindo y él había hecho un esfuerzo enorme para venirse a vivir a Madrid a entrenar conmigo. Es cierto que como pareja no empezamos jugando bien, ya que ambos estábamos acostumbrados a un juego muy diferente. Aunque esto es algo normal en el deporte, una fase por la que pasan todas las parejas. Es posible que las ganas de hacerlo bien desde el principio nos perjudicasen. La decisión la tomé después de que Bela-Lima se separasen, ya que a la mañana siguiente me llamó Lima para proponerme jugar con él y quedamos en hablar por la tarde. Al final, como se ha visto, Pablo se decantó por Ale Galán. Al tiempo me llamó Juani para decirme si quería jugar con él de nuevo. Fue una decisión difícil, ya que Lucho y yo habíamos empezado a jugar mejor, pero finalmente opté por jugar con Juani de nuevo.

¿Cómo afrontas esta nueva etapa con Juani?

La afronto con las mismas ganas que en la primera etapa con Juani, sabiendo que como pareja nos acoplamos muy bien y confiamos el uno en el otro. Sé que si los dos estamos bien físicamente podemos competir contra cualquier pareja del circuito. Personalmente me estoy cuidando más que nunca y me siento muy bien y con muchas ganas de competir.

¿Cómo ves el circuito?

El circuito me parece un espectáculo, el World Padel Tour es cada vez mejor, la organización está haciendo un trabajo increíble.

¿Qué pareja te parece más difícil?

En mi opinión, los números dicen siempre la verdad. Creo que Lebrón y Paco se han conectado de forma increíble. Paco aporta una madurez mental increíble a la pareja y Lebrón es sencillamente el jugador de pádel más completo que he visto desde que soy profesional. Juega una barbaridad tanto en el drive como en el revés. Tampoco hay que olvidarse de Sanyo y Maxi que son la pareja uno del mundo y que ahora están atravesando el típico bache que todas las parejas de pádel han tenido alguna vez. Asimismo, la pareja Galán-Lima promete mucho. Galán juega un pádel que no lo juega nadie, es muy diferente al de los demás. Cuando esta fino los tiros le corren por todos lados, si a eso le sumas que Pablo no falla una bola, se convierte en una pareja peligrosísima. Además, ahora se va a formar la pareja Bela-Tapia que aún no se sabe cómo funcionará, aunque no tengo ninguna duda de que será una gran dupla. Sé de lo que es capaz Tapia y si Bela se pasó a la derecha es porque existen evidencias de que van a ser competitivos.

¿Cuál es el golpe que has mejorado más durante estos años?

El golpe que más entreno entreno en el año es la volea, eso no quiere decir que la haga perfecta, pero es la que mas entreno. Intento ser un jugador más completo cada año. Intento entrenar todos los golpes para adaptarme a los diferentes tipos de pista.

¿Cómo es Gaby Reca como entrenador?

Me ha sorprendido gratamente. Yo admiraba a Gaby por su trayectoria como jugador. Para mí es uno de los jugadores más talentosos que he visto. Ahora Gaby es más entrenador que jugador. En sus entrenamientos hay muy buen ambiente, aunque también es muy exigente. Llevo un mes entrenando con él y creo que puede enseñarme mucho, tengo muchas ganas de aprender.

Eres uno de los jugadores más veteranos del circuito. ¿Tienes alguna rutina especial de entrenamiento para mantenerte en los primeros puestos del ranking?

Entreno seis veces por semana. Dos horas de pádel por la mañana y una hora y media de físico por la tarde. Después voy al fisioterapeuta o al ‘spa’ para recuperar y relajar los músculos. La verdad es que siempre me gustó mucho jugar al pádel, para mí es un lujo poder dedicarme a aquello que me gusta. Sin embargo, hacer físico no me gusta tanto pero a medida que han ido pasando los años me he dado cuenta que la parte física es fundamental para poder pelear ahí arriba. Hoy en día, debido al entrenamiento físico me siento más en forma que antes.

¿Crees que pesa más tu experiencia que el ímpetu y la juventud de los nuevos?

Creo que es una mezcla entre ambas cosas. La experiencia es importante, pero la juventud y las piernas también lo son. Creo que para ser un gran jugador tienes que ser ganador, estar bien físicamente y tener talento. El pádel ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Las nuevas generaciones tienen unas cualidades técnicas y físicas increíbles. Por esa razón, los jugadores más veteranos tenemos que combatir esa juventud con experiencia, además de cuidarnos mucho más que antes.

Cuando en un futuro lejano decidas dejar de competir ¿Quieres ser entrenador de pádel? ¿Te gustaría transmitir tus conocimientos y experiencia en el circuito profesional a las nuevas generaciones?

Espero retirarme lo más tarde posible, me gustaría competir dos o tres años más si el cuerpo me lo permite. Me siento muy bien y con muchas ganas de competir, aunque tengo claro que el día que vea que no puedo hacerlo en buenas condiciones me retiraré. El día que tome esa decisión, espero seguir ligado a NOX. Llevo diez años con ellos y son parte de mi vida. Tengo una relación personal muy buena con ellos, me cuidan mucho y yo siempre intento involucrarme al máximo posible con la empresa. Ahora soy ojeador de la marca y me estoy encargando de las jóvenes promesas. La verdad es que no descarto ser entrenador en un futuro ya que vivo el pádel y lo amo.

¿Cómo te gustaría que te recordasen?

Me gustaría que me recordasen como un jugador que lo dio todo en cada partido. Un jugador que siempre intentaba ganar y dar lo mejor de él en la pista. Si no llegué a ser número uno del mundo fue porque había otros jugadores mejores que yo. La verdad es que he disfrutado mucho los años que he jugado y siempre he valorado el cariño que la gente me ha dado en cada torneo. Esto es algo que jamás olvidaré.

Fuente de las fotos: Daniel Gamarra