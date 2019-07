¿Quiénes han sido las mejores duplas femeninas en la primera mitad de año?

Llegamos más o menos a mitad de temporada y por ello es el momento de hacer reflexión y analizar. Queremos saber, con los números en la mano, qué parejas han logrado un gran rendimiento en la pista, hayan conseguido títulos o no y cuáles otras no han conseguido dejarse ver todo lo que deberían.

No cabe ninguna duda que el cuadro femenino ha estado dominado por dos parejas: Marta Marrero y Martita Ortega, y Alejandra Salazar y Ariana Sánchez, curiosamente las cuatro excompañeras que, como se conocen muy bien, nos han brindado a todos los aficionados excelente finales, pues han copado casi todas las finales con su presencia. Golpe de mano de las cuatro, las más fuertes de la temporada.

Marta Marrero y Martita Ortega

Con 30 partidos jugados y 27 ganados poco margen de mejor hay, pero las chicas de Juan Alday no quieren pararse ahí y buscan siempre un poco más. Cinco títulos para ellas (Marbella, Logroño, Vigo, Suecia y Valencia), liderato sólido y un juego muy complicado de defender.

Desde la sala de máquinas de Ortega hasta la potencia física de Marrero, pasando por un físico excepcional que les permite llegar a casi todo, recuperar muy bien de los esfuerzos y aguantar peloteos largos sin que aparezca el cansancio. Todo eso y más son las ‘Martas’, pareja instalada en la cumbre que ha roto los mejores pronósticos.

Alejandra Salazar y Ari Sánchez

El ‘Equipo A’ tampoco puede quejarse de números en su primera mitad de año juntas. Han perdido solo cinco partidos y miran hacia abajo con total tranquilidad, pues nadie amenaza su segundo puesto en la clasificación que sabe prácticamente a top 1, pues están muy cerca de las ‘Martas’.

Majo Sánchez Alayeto y Delfina Brea

Se han desenvuelto muy bien la argentina y la maña pese a ser una pareja de circunstancias. Aunque no han cosechado título alguno, ambas han sabido adaptarse lo mejor posible y plantar bastante batalla en sus partidos.

Delfi ha tapado el hueco de una lesionada Mapi (a punto ya de regresar) con calidad, entrega y ratos de muy buen pádel, creciendo torneo a torneo mientras que Majo ha seguido demostrando ese nivel excelso que siempre le ha caracterizado.

Gemma Triay y Lucía Sainz

Este año, debido a las lesiones, no han terminado de cuajar como hicieran el año pasado. Gemma y Lucía siguen en los puestos top de la clasificación, pero están faltas de esa final y ese título que termine de ahuyentar la mala racha. El cambio de entrenador no ha conseguido sus frutos pero por trabajo no va a ser.

Esperamos que en la segunda mitad de temporada vuelvan a brilla como ya hicieran el pasado año.

Respecto al resto de parejas, hay que destacar por supuesto a Eli Amatriain y Patty Llaguno, dupla que siempre cumple y que también es muy probable que las veamos peleando por entrar en alguna final, como ya han hecho este año en cuatro ocasiones, pero siempre a las puertas del último escalón. Mencionar también a Bea González y a Cata Tenorio en esa mezcla de juventud y experiencia que ha dejado buenas actuaciones, o Alba Galán y Victoria Iglesias, quienes han dado algún susto a las parejas de más alto ránking y como de calidad andan sobradas, no habría que descartar que se cuelen en alguna otra semifinal.

Queremos destacar igualmente a las siempre competitivas Carolina Navarro y Cecilia Reiter, o el crecimiento de Paula Josemaría y Ana Catarina Nogueira, una pareja que combina muy bien también veteranía y juventud unidas a mucha técnica y despliegue físico.

Fotos: Jorge Anaini (PadelSpain) y World Padel Tour