Siux incorpora a Patricio Belluati a sus filas

La firma Siux ha hecho oficial la incorporación de un nuevo integrante a su equipo, en el que figuran más de 30 componentes. Se trata del jugador argentino Patricio Belluati, hermano de Juan Cruz, compañero de Ramiro Moyano.

El de Buenos Aires, que se forja en cada torneo en las fases pre-previas y previas, estará de estreno en este Challenger de San Javier, ya que probará suerte con su nueva pala, la Siux Genesis Power, disputando sus partidos junto a Alejandro Gil.

’’La verdad es que estaba buscando una marca y entrené un día con Cristian Gutiérrez y me recomendó Siux. Me gustó mucho estéticamente y pregunté bien, y por las características me gustó mucho para mí’’, comenta el de Buenos Aires.

Ubicado en el puesto nº157 del ranking, no ha tenido excesiva suerte este año, en el que únicamente ha encontrado victoria en nueve de los 22 partidos jugados. Con su incorporación a Siux intentará dar un salto cualitativo en su juego y cuantitativo en el ranking.