El penalti que ha fallado España contra Inglaterra en el último minuto (1-0) y pierde la final sub'21

Abel Ruiz lo tuvo. Después de todo el partido, de una segunda parte con la selección volcada en el área de Inglaterra, en el último minuto, Abel Ruiz tuvo un penalti para empatar el partido y mandarlo a la prórroga. Toda la tensión para el delantero de los sub’21, esas situaciones en las que madruras, pase lo que pase, aunque eso no siempre sea bueno. Era su turno, su momento de gloria. Pero falló porque Trafford es un portero con futuro y paró como ha parado todo lo que le han tirado este campeonato. Hubo un rechace y volvió a pararlo el guardameta inglés, el dueño de las llaves, sin un tanto en contra, el principal culpable de que Inglaterra sea la campeona de Europa de los sub’21.

Dominó España, tuvo más posesión, de largo, que Inglaterra y tiró más en la final del Europeo sub’21. Y perdió España, porque Inglaterra desarrolló mucho mejor su plan: hizo daño cuando tuvo la oportunidad y supo cómo hacer para que el rival no le hiciese daño. El equipo de Santi Denia, que en este campeonato ha tenido días buenos y otros no tanto, se sintió en la final, en el día más importante, impotente como nunca. No había manera de que le saliesen las cosas. Los nervios en el campo y en la grada, donde hubo algún incidente de un familiar, las prisas y las decisiones aceleradas cerca del área impidieron que España, sobre todo en la segunda parte, cuando ya se jugó con el partido volcado en el área rival, empatar el choque. Inglaterra defendió bien, tuvo personalidad para aguantar en los peores minutos y se llevan el campeonato dejando una lección que ya muchos se saben: es mucho más fácil ganar si no recibes un gol en contra.

El combinado inglés llegó a la final sin recibir ni un solo tanto y logró acabar el choque contra la goleadora española con su portería cero. Es un equipo sub’21 poer que tiene un modo de jugar que parece más experimentado. Por su forma de aguantar el resultado, de aprovechar sus momentos y también de calentar el encuentro cuando fue necesario. El filial de la selección inglesa consigue un título que con tanta pasión y tantas decepciones llevan buscando sus mayores. Habrá que ver si esta generación de futbolistas se consdolida cuando lleven la batuta de la selección absoluta.

Algo que también habrá que ver con los futbolistas de Santi Denia, que han hecho un buen torneo,m pero no sobresaliente. Es una buena generación de futbolistas, aunque da la pinta de que le falta un futbolista decisivo, un jugador que brille muy por encima del resto de jugadores. Son jóvénes y aún puede llegar, pero aunque Rodri, Sancet o Antonio Blanco han dejado buenas actuaciones, son grandísimos futbolistas acompañantes. Las estrellas, en principio, eran Rodri y Veiga. El primero ha estado desdibujado; el segundo ha sido suplente para salir en la segunda mitad.

Eso también ocurrió en la final, cuando Santi Deni volvió a cambiar el ataque para buscar algo nuevo con el que sorprender a un ordenado rival.

A Inglaterra le salió todo bien. Saltó al campo, en la primera mitad, con más temple que España, aprovechando los despistes de los jugadores de Denia. Pero España se recompuso, dominó hasta que en el final del primer tiempo, una falta en contra se convirtió en un gol afortunado. El gol.

A partir de ahí, toda una segunda parte en busca del tanto del empate que desembocó en el penalti de Abel Ruiz...