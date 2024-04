El plan de Aston Martin para retener a Fernando Alonso

Aston Martin quiere reivindicarse tras un mal inicio de temporada y más si se tiene en cuanta el anterior Mundial. Mike Krack, jefe de Aston Martin, reconoció al AS que la capacidad actual del AMR24 no basta para convencer a Alonso: “Tenemos que añadir más prestaciones. Pero si puede luchar y no estar en tierra de nadie, ya es el primer paso. Y no pararemos, traeremos piezas durante la temporada para mantenerle motivado y feliz en Aston Martin”, sostuvo.

“Siempre nos centramos en lo negativo, es la naturaleza de las carreras, pero cuando vemos lo que ha pasado en los últimos dos o tres años es bueno ver que hay posibilidades ahí (en Mercedes), pero quizás prefiera estar aquí (en Aston Martin). ¡Puedes explicárselo también en español para convencerle! (bromea con el reportero de este medio)”, matizó.

“Seguimos lejos de donde queremos estar, pero llegar a este primer bloque de cinco, porque ahora hay dos bloques, ya es algo bueno. Queremos progresar en este grupo, en ocasiones no somos los últimos, como en Australia o Japón. Tenemos que consolidarnos y seguir progresando”, sostiene el ingeniero. “Si tenemos el túnel de viento y el nuevo simulador terminados, (el proyecto) es atractivo, más de lo que era hace dos años. Es bueno tener todo esto, pero hay que cumplir en la pista, donde se mide el resultado”, alegó.

Creo que estamos de acuerdo en que no estamos en tierra de nadie. En Suzuka, con la alta degradación se puede adelantar en muchos puntos del circuito, en las eses incluso. Parece que estamos en el grupo. Estuvimos delante de los Mercedes y es alentador. Nunca llegamos a estar amenazados, aunque tenemos que confirmarlo en las próximas carreras”, zanjó.