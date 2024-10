El Manchester City ya tiene favorito para relevar a Guardiola y es español

Pep Guardiola termina contrato con el Manchester City y podría cambiar de aires a final de temporada. La investigación al conjunto inglés por el que podría ser castigado con el descenso así como la salida de Txiki Begiristain podrían hacer que el técnico catalán no renovase y optase por emprender una nueva aventura. De ser así, tomar las riendas de la selección inglesa de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sería una opción para él. El Manchester City, por su parte, no quiere que la marcha de Pep Guardiola le pille a pie cambiado y ya piensa en dos alternativas para relevarle. El principal favorito para tomar el testigo del español sería otro español, Xabi Alonso; mientras que Rúben Amorim sería su alternativa.

Así lo asegura The Athletic. En lo que respecta a Xabi Alonso, tiene contrato con el Bayer Leverkusen hasta 2026, misma fecha hasta la que tiene contrato Carlo Ancelotti con el Real Madrid, lo que hace indicar que será su relevo en el conjunto blanco. No obstante, la oportunidad de entrenar al Manchester City podría llegarle una temporada antes si Pep Guardiola no renueva, una opción muy tentadora para él.

La alternativa del Manchester City a Xabi Alonso

Más tentadora todavía resultaría esta opción a Rúben Amorin, que ha desarrollado toda su carrera en Portugal. Precisamente por ello su candidatura generaría más dudas en el Manchester City, aunque estaría avalado por su compatriota Hugo Viana, que relevará a Txiki Begiristain como director deportivo del conjunto inglés. Hugo Viana llegará procedente del Sporting de Portugal y podría hacerlo con Rúben Amorin, que dirige al equipo luso desde el 4 de marzo de 2020.

Cuestionado por Hugo Viana y por su futuro, Pep Guardiola señaló en rueda de prensa: “Hugo Viana y yo tenemos caminos diferentes y separados. Su nombramiento no significa que me vaya al Manchester City. Tenemos una muy buena relación profesional”.