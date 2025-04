Las polémicas declaraciones del padre de Lamine Yamal: "Me la pela..."

La final de la Copa del Rey entre FC Barcelona y Real Madrid no solo dejó un nuevo título para el conjunto culé, sino también imágenes de gran emoción entre los familiares de los jugadores. Uno de los protagonistas fuera del césped fue Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, quien vivió intensamente el triunfo de su hijo.

Desde primeras horas del día en Sevilla, Nasraoui se mostró volcado con la afición blaugrana. A través de las redes sociales, se le pudo ver animando entre los seguidores culés con una actitud propia de un hincha más. Minutos antes del esperado Clásico, no escondió su entusiasmo y lanzó un mensaje contundente: "Vamos a ganar. Me da igual uno, dos o tres, los vamos a reventar. Visca el Barça, el pa, el vi i la mare que ens va parir".

Durante el partido, Lamine Yamal fue una de las grandes figuras. El joven extremo asistió en dos de los goles que sellaron la victoria barcelonista, colaborando decisivamente para levantar un nuevo trofeo.

Tras el pitido final, los familiares de los jugadores bajaron al césped de La Cartuja para celebrar el título. Sin embargo, la alegría se vio algo empañada por una polémica relacionada con las acreditaciones, ya que varios familiares no pudieron acceder debido a una mala gestión, tal y como denunció Pedri: "Es una vergüenza que des 100 acreditaciones cuando tengo 30 invitados. Nadie tenemos porque se las han dado a otros".

Lejos de toda polémica, Mounir Nasraoui disfrutó del momento junto a su hijo, quien grabó un emotivo vídeo en el que su padre expresó su alegría: "Oye, somos los mejores. Lamine Yamal para bien o para mal, siempre. Y es un regalo para el papa".

Además, Nasraoui aprovechó para responder a las críticas surgidas en los últimos días, después de que se viralizara un antiguo vídeo suyo celebrando con símbolos del Real Madrid: "Aunque he seguido al Madrid, me la pela. A mí el que me da de comer es el Barça".

Así, el padre de Lamine Yamal dejó claro que su corazón ahora late blaugrana, en un día que ni él ni su hijo olvidarán.