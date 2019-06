¿Por qué el Chelsea no ha anunciado aún el fichaje de Hazard por el Real Madrid?

Pese a que el miércoles el fichaje de Hazard parecía que estaba listo para ser anunciado, pasó el día y no se hizo. Tampoco fue ayer jueves cuando el Real Madrid haga oficial el fichaje de su estrella. El belga, que se está entrenando con su selección, tendrá que esperar a hoy viernes poder decir que es futbolista del conjunto de Zidane. Aunque la oferta del Real Madrid al Chelsea de 100 millones de euros ya ha sido aceptada, no ha dado tiempo a terminar todo el papeleo de un fichaje como este, lleno de cláusulas. No hay mayor gravedad y en breve Hazard va a ser anunciado y presentado la semana que viene. En el club consideran que el anuncio de su fichaje es sólo un trámite que hacer, pero todo está encauzado.

Con Hazard tiene que empezar una nueva época en el club blanco y el belga tiene que ser el protagonista fundamental del equipo de Zidane. Su llegada significa aumentar el nivel competitivo del equipo y recuperar la costumbre de fichar galácticos y presentarlos en un Bernabéu a tope. Para eso falta el último paso.