Portugal, más allá de Cristiano Ronaldo

Portugal levantó el título continental en 2016 y la Liga de Naciones tres años después. Allí estaba un Cristiano Ronaldo en el esplendor de su carrera. Ocho años después, con 39, sigue en la selección, en el que puede ser su último gran torneo internacional, pero los focos apuntan en otra dirección. La selección lusa cuenta con un centro del campo plagado de jugadores que marcan la pauta en sus equipos, como Bruno Fernandes, Vitinha y, por encima de todos, Bernardo Silva. El jugador del City es el responsable en la creación del juego en la selección.

La eliminación en el Mundial de Qatar ante Marruecos en cuartos acabó con la etapa de Fernando Santos, nuevo seleccionador de Azerbayán, en el banquillo. El testigo lo tomó Roberto Martínez, incapaz de lograr un gran título con Bélgica, pero que ha logrado potenciar a un combinado con grandes nombres y que ha llegado al torneo después de diez victorias en otros tantos partidos en la fase de clasificación. Fue la selección más goleadora (36 goles) y también la que menos encajó (2).

Cristiano Ronaldo, autor de 51 goles esta temporada, fue el máximo realizador en la clasificación y con 39 años afronta la que será su sexta Eurocopa. Nadie ha marcado más goles (14) y ha jugado más partidos en el torneo continental (25) y eso no hará más que sumar en un equipo que rebosa talento individual y colectivo. A Bernardo Silva se suman otros como Ruben Dias, Rafael Leao y el resucitado Joao Félix, que sueña con un buen torneo para justificar su continuidad en el Barcelona. «Estoy en un periodo en el que no estoy pensando en el once inicial. El compromiso de Cristiano como capitán es increíble y el ejemplo es que cuando está en el área su primera opción es asistir a un compañero. Eso muestra solidaridad, compañerismo y valores importantes en el vestuario para ir a la Eurocopa», afirmó Roberto Martínez después de derrotar (3-0) a Irlanda con dos goles del capitán.

Bernardo Silva es para Roberto Martínez tan fundamental como para Guardiola en el City. Los rumores sobre su futuro son constantes antes de comenzar el torneo. «No hemos recibido ninguna llamada del Barça ni de ningún otro club. Es un jugador maravilloso, espero que se quede con nosotros en el Manchester City», comenta Pep sobre el 10 de la selección portuguesa, que es el ejemplo perfecto de un vestuario que mezcla jugadores de cualidades muy diferentes.

Georgiadebuta en el torneo. Su camino no fue sencillo y para conseguir la clasificación superó en la repesca a Grecia, campeón de Europa en 2004. Con un penalti atajado por Mamardashvili hicieron historia. El arquero del Valencia es la pieza clave para la selección que nació en 1991. Este curso se ha convertido en el guardameta con más titularidades seguidas del club valencianista. Para alargar el sueño que vive Georgia, arriba se encuentra Kvaratskhelia. Hace dos años fue el mejor jugador de la Seria A, pero en la última Champions no fue capaz de anotar ni asistir con el Nápoles

Turquía persigue ir más allá de la fase de grupos en la que cayó eliminada hace tres años. En la clasificación sumó cinco victorias, dos empates y una única derrota. El peso de la selección recaerá en Arda Güler, que está llamado a ser uno de los herederos en el legendario centro del campo del Real Madrid. Con 19 años, su final de temporada ha sido extraordinario y su promedio de goles por minuto no tiene parangón en ningún centrocampista de la Eurocopa. Con 19 años afronta su primer gran torneo internacional. Kenan Yildiz (19 años) o Can Uzun (18) son otras de las sensaciones de los otomanos que se pueden considerar la segunda selección anfitriona con los más de tres millones de turcos que viven en Alemania. El seleccionador, Vincenzo Montella, dará prioridad a la juventud en el equipo y tratará de mejorar la participación de un combinado que en las dos últimas fases finales cayó en primera ronda.

La República Checa tiene el mismo objetivo y para ello se pone en manos de la dupla del West Ham, Vladimir Coufal y Tomas Soucek. También cuenta con tres jugadores que han hecho historia la pasada temporada con el Bayer Leverkusen, Adam Hlozek, Patrick Schick y Matej Kovar. Los tres fueron pilares para Xabi Alonso. El equipo está en manos de Ivan Hasel tras la salida repentina de Jaroslav Silhavy después de lograr la clasificación para la Eurocopa.