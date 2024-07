Los problemas de Pogacar y su pareja por el Tour: "Mi novia me odiaba"

Que Tadej Pogacar ha hecho historia, a estas alturas, es decir una obviedad. Gana Giro y Tour en el mismo año, y además suma 12 etapas entre ambas carreras. Una locura de tal calibre que hasta ahora nadie lo había logrado en más de un siglo de vida de este deporte.

Pero el camino no es sencillo. Son muchas horas de entrenamiento silencioso, fuera de los focos. Y en ese tiempo afloran tensiones con el equipo, con compañeros, con rivales... y también en casa. Y Pogacar tampoco se ha librado de ellas.

Al acabar la etapa, el esloveno ha mostrado una de las claves de su victoria de hoy: los "problemas" que preparar esta carrera, y especialmente la crono de Niza, le ha acarreado con su pareja, la también ciclista profesional Urska Zigart. Una corredora que ha sido doble campeona de Eslovenia -en crono y ruta- este año, pero a la que su Federación ha dejado recientemente fuera de los Juegos Olímpicos de París. Algo que, por cierto, no sentó nada bien a Tadej y lo hizo saber en sus redes sociales.

"Mi novia me odiaba. Vivimos muy cerca de aquí, y cuando entrenábamos juntos hacía siempre este recorrido. Estaba harta de hacer esta ruta, pero me servía para preparar la crono. Hemos hecho el mismo recorrido durante meses", ha comentado sonriente en la entrevista posterior a la etapa.

De hecho, Pogacar ha admitido que esta ha sido una de las claves de su victoria en la etapa de hoy: "Tras la primera subida vi que iba en tiempos de ganar y me sentía muy bien. Así que he decidido apretar más porque me acordaba de ella. Tenía que darlo todo, si no, sería como si la hubiese hecho malgastar ese tiempo", ha concluido. No cabe duda de que el tedio que sentía Urska por repetir recorrido ha merecido la pena.