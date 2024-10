La profecía de Ancelotti sobre el Real Madrid nada más perder el Clásico ante el Barcelona

Mbappé hasta ahora solo tenía buenos recuerdos de las veces que se había cruzado con el Barcelona. Dos eliminatorias de Champions ganadas por el PSG, dos goleadas en el Camp Nou y seis goles en la cuenta particular del francés con los azulgrana enfrente. Había galopado sin freno Kylian frente al Barcelona, con aquella imagen icónica de Piqué estirando su camiseta como única forma de detenerlo.

En su primer Clásico, el «9» blanco no pudo correr y cuando lo hizo casi siempre cayó en fuera de juego. Pensó que había marcado el primer gol de partido y lo celebró con ganas, porque quería dejar huella en su estreno en el gran partido de la Liga, pero el VAR frenó el grito del Bernabéu, porque el francés estaba adelantado. Fue una de las muchísimas veces en las que fue anulado por la defensa adelantada de Flick, que ha jugado así desde que llegó al banquillo culé y no cambió en el Bernabéu. Bien entrada la segunda parte, el Madrid había caído diez veces en fuera de juego y ocho habían sido protagonizadas por Mbappé, que no encontraba la forma de salir de esa telaraña imaginaria y, cuando lo conseguía, se encontraba con Iñaki Peña.

Su definición por encima del portero rival fue perfecta en lo que parecía su primer gol al Barça con el Madrid, pero no valía, lo mismo que en otra acción tras el descanso, cuando volvió a encontrar la red enemiga, en una jugada claramente en posición ilegal. Doce veces cayeron los blancos en fuera de juego en el Clásico que supuso el fin a una racha histórica: la de 42 partidos consecutivos sin perder en Liga en 13 meses, desde la derrota en septiembre de 2023 en el Metropolitano ante el Atlético. Aquel día el Madrid sacó lecciones para el futuro y ese futuro han sido cuatro títulos desde entonces. Aquel día, Ancelotti reconoció que aprendieron qué cosas tenían que cambiar para que no se repitiera algo así. Este sábado, los suyos perdonaron en la primera mitad y después perdieron la fe según iban cayendo los goles en contra. Tuvo ocasiones el vigente campeón para haberse adelantado, pero no las aprovechó y luego acabó algo desfondado después del esfuerzo en Champions para remontar al Dortmund.

«Me ha gustado la primera parte, pudimos adelantarnos. Estamos dolidos, pero no tenemos que tirar todo a la basura, porque durante 60 minutos hemos competido y hay que olvidar los últimos treinta, cuando tuvimos que arriesgar. No tenemos que bajar los brazos, hay que aprender, como hicimos de la última derrota en la Liga, creo que ahora va a pasar lo mismo», decía Ancelotti que avisaba: «La última vez que perdimos 0-4 ante el Barça ganamos Liga y Champions. Creo que no vamos a estar muy lejos de eso esta temporada».