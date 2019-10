Puños fuera: Kepa es ahora el número uno

La selección logró un empate en Noruega el 12 de octubre, Fiesta Nacional y Día de la Hispanidad, que, de momento, aplaza su clasificación para la próxima Eurocopa, aunque con un punto en el siguiente partido en Suecia estará sellada. En la portería ya se ha asentado Kepa, el meta del Chelsea, que se ha ganado la confianza de Robert Moreno pasando por delante a De Gea, primero con sus grandes actuaciones en la Premier y luego con su seguridad y aplomo en la selección. Ahora es el número uno con toda justicia.

Pudo ser blanco La suerte no acompañó a De Gea en su actuación en el último Mundial, como a toda la selección, y sus dudas fueron aumentado en partidos posteriores hasta generar una sensación de inseguridad también entre los compañeros. Y esto lo aprovechó el buen momento de Kepa. Hoy por hoy, entre los tres palos, el ex del Athletic Club (que pudo fichar por el Real Madrid, aunque Zidane no estuvo por la labor porque confiaba en Keylor Navas y para no alterar el vestuario) es el mejor. Domina el juego aéreo, es muy ágil y con un gran velocidad de reacción, aunque en Noruega estuvo lento en la salida que provocó el penalti. Pero ordena y manda con una gran personalidad y tranquilidad. Y estas cualidades las adorna también con un gran juego con los pies. Hoy en día, esto último ya se sabe que es también un factor muy importante en el fútbol.

David de Gea Dicho todo esto, no quiero dejar de ser justo con De Gea. Creo que el del United es un gran portero. Lo ha demostrado siendo un par de veces el mejor en la Premier League y, por supuesto, me sigue pareciendo un hombre con garantías, pese a esos meses de inseguridad que le han hecho perder el puesto ante Kepa. Sinceramente, creo que la portería española en el equipo nacional está en muy buenas manos.