¿En qué momento asumieron las futbolistas que el "piquito" de Rubiales era "serio"?

Laia Codina, central de la selección española y del Arsenal, habló en 'Catalunya Radio' sobre el famoso beso de Rubiales a Jenni. "Fuimos conscientes de todo, del beso y de los gestos de Rubiales en el palco cuando estábamos en el autocar, cuando regresábamos al hotel. Una compañera dijo que esto era serio, que teníamos que condenarlo porque era un abuso de poder del jefe. Sí, hubiera hecho lo mismo... Jenni lo ha pasado mal y no se merecía esto después de lo que para ella, y para todas, significaba haber ganado un Mundial", dijo.

Codina aseguró que esto tiene que marcar un punto de inflexión para dejar de normalizar estas cosas. "No se puede normalizar de ninguna manera, no se puede tolerar. Y todas las personas que no nos ayudan, no las queremos. El fútbol femenino es real, no hay diferencia con el masculino. Ellos tienen facilidades, ayudas y nosotras queremos la misma estructura. Pedimos gente con capacidad de llevar esta estructura", dijo.

"Si la Federación lo ha decidido así, es porqué lo creía oportuno. Veremos ahora cómo le va a Montse Tomé. Le deseo lo mejor", dijo. La Audiencia tiene de plazo dos meses para decidir si admite a trámite la denuncia o no. En el caso de que sea aceptada se abriría una primer fase de instrucción en la que son llamadas a declarar ambas partes. Posteriormente, hay que fijar los plazos para la presentación de los escritos de acusación, de la Fiscalía y de defensa, que tiene 10 días de plazo.

El artículo 191 del Código Penal establece que "para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada". La Fiscalía será la que liderará la acusación si se abre causa tras la querella.

La otra versión

Alvise Pérez filtró un vídeo que se grabó dos horas después de ganar el Mundial, donde se ve a Jenni riéndose del hecho y dando plena normalidad a todo lo ocurrido. "Ay, como Iker y Sara", decía la jugadora. "¿No lo habéis visto? Él me ha cogido así". Entre más risas, las jugadoras acaban coreando; "¡Beso! ¡Beso! ¡Beso!", antes de que aparezca Rubiales diciendo: "Quitad, que me da vergüenza", sentenció.