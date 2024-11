¿Qué ha sido de Verratti después de su “desaparición” del PSG?

Tras su fichaje por el Al Arabi hace ahora más de un año, Marco Verratti no ha vuelto a disputar ni un solo minuto como jugador de la selección italiana de fútbol. Su marcha a Qatar, sumada a la llegada de Luciano Spalletti al frente de la Azzurra unos meses antes, han impedido que los aficionados italianos puedan disfrutar de su talento en un partido con su selección nacional.

A pesar del gran rendimiento mostrado durante años tanto en la selección italiana como en el París Saint Germain, Marco Verratti tomó la decisión de poner rumbo a Qatar a finales de 2023. El italiano decidió abandonar el máximo nivel europeo para fichar por una liga muy inferior en cuanto a rendimiento se refiere. Lo más sorprendente de esta decisión, es que Verratti tenía tan solo 31 años cuando tomó la misma. Es cada vez más habitual que muchos de los mejores futbolistas del mundo, tomen la decisión de finalizar su carrera deportiva en ligas menores como la catarí, la saudí o la MLS.

El objetivo de la mayor parte de estos jugadores es claro: tratar de aprovechar sus últimos años como profesional para firmar contratos millonarios. Sin embargo, cada vez más futbolistas toman esta decisión antes de lo que muchos esperan, algo que no termina de gustar a los más puristas del fútbol. Un claro ejemplo de esta situación fue lo mucho que dieron de hablar en España el fichaje de Gabri Veiga por el Al-Ahli saudí, o la salida de Riqui Puig hacia Los Ángeles.

Su salida de París

Algo parecido sucedió en París cuando Marco Verratti comunicó su decisión de abandonar el PSG para fichar en septiembre del pasado año por el Al Arabi catarí. Si bien es cierto que, tras su salida del club, el italiano confesó que fue el propio Luis Enrique quien le abrió la puerta de salida; está claro que el factor económico tuvo mucho que ver en la decisión que acabaría tomando el mediocampista italiano. Y es que Verratti firmó un contrato con los cataríes por valor de 30 millonesde euros anuales, una cifra que difícilmente vaya a igualar ningún club en Europa.

"Tuve una conversación con él y me dijo que yo no formaba parte de sus planes”, confesaba el italiano en una entrevista concedida a L'Équipe tras su salida del equipo. A pesar de ello, el propio Verratti afirmaba seguir manteniendo una excelente relación con el técnico español: “No lo vi como una decisión personal y no tengo nada contra él. Luis Enrique quería cambiar y creo que necesitaba otros jugadores”.

Su posible vuelta a Italia

Es muy probable que uno de los motivos que han llevado a Luciano Spalletti a tomar la decisión de no convocar a Marco Verratti con la selección italiana, sea precisamente el hecho de que el mediocentro esté jugando en una liga de menor categoría. Una decisión que no ha tenido que ser nada fácil para el técnico de la Azzurra, y que ha llevado a Verratti a perderse grandes competiciones como la pasada Eurocopa celebrada en Alemania.

"Creo que antes de retirarme volveré a jugar en el Pescara", comentaba hace unos años. Además de su ya conocido deseo de volver al club que le vio crecer como futbolista, y con el que debutó en Serie B italiana. Son muchos los clubes que podrían estar interesados en incorporar al mediocentro italiano a sus filas, aunque tendría que rebajarse la millonaria ficha que tiene actualmente en el equipo catarí.