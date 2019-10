Que vuelva el mejor Madrid de Champions

El Real Madrid cosechó en Son Moix la primera derrota en la presente Liga, perdió la condición de invicto y, por si fuera poco, también el liderato. Un mal partido de los de Zidane, casi no puedo salvar a nadie... Pero sin tiempo para las lamentaciones. Regresa la Champions con visita al siempre complicado campo del Galatasaray. Se trata ya de un enfrentamiento vital para la suerte madridista en esta fase de clasificación.

Olvidar lo del PSG y el Brujas Ni que decir tiene que los blancos deben ganar sí o sí. Un tropiezo más podría ser demoledor y alejarnos de los octavos. Por eso, las urgencias en Estambul son muy grandes. El equipo necesita recuperar su mejor versión en Europa, y no me refiero a la de París o a la del Bernabéu con el Brujas. Estoy pensando en ese Madrid dominador de esta competición, en el Rey de la Champions. Para el choque de mañana, recuperamos jugadores que bien por descanso o lesión no estuvieron en Mallorca. Esta circunstancia dotará al equipo de más solidez, que debe ir acompañada de un mayor equilibrio en ataque y defensa. Y, desde luego, recuperar ese espíritu indomable que define la historia de este club.

Dejarse el alma Hay unas pautas que siempre fueron el santo y seña del ADN madridista y que a mí me inculcaron: hambre de títulos, ilusión, coraje y dejarse el alma en cada disputa del balón. Y, por encima de todo, soltar ese lastre que llevan encima algunos jugadores. Esta camiseta ya sé que pesa mucho. Por eso digo que los jugadores deben estar al nivel de nuestra historia porque estamos hablando realmente de una final para seguir aspirando a nuestra competición. Es un todo o nada en Estambul.