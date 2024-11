CD Quintanar del Rey: El muro del fútbol español

Ni Real Madrid, ni Barcelona, ni siquiera en Primera División. Si queremos buscar al único equipo de categoría nacional que todavía no ha encajado un gol en lo que llevamos de temporada en toda España, nos tenemos que ir a la provincia de Cuenca. Allí, como si de una irreductible aldea gala se tratase, el CD Quintanar del Rey mantiene su portería a cero desde hace dos meses. Ocho jornadas sin recoger un balón de la red.

El Quintanar está encuadrado en el Grupo 18 de la Tercera RFEF, y su imbatibilidad se va acercando a registros históricos. Son 720 minutos sin conceder un gol. Por ponerlo en contexto, el récord absoluto del país lo tiene la Arandina, en el Grupo 8 de la misma categoría, entre febrero y mayo de 2018. Fueron 1.325 minutos con Pablo Carmona en la portería.

Pedro Bolaños es el entrenador del cuadro conquense, que se sitúa a una media hora de Albacete. Un club “especial, humilde pero con las ideas muy claras”. Él llegó este verano procedente del CD Linares de Primera RFEF, donde hizo de segundo entrenador con hasta tres técnicos diferentes y llegó a coger el equipo de manera interina durante varios partidos. Antes, fue futbolista y pasó por equipos como Córdoba, Real Jaén o Melilla. También estuvo en el banquillo del Mancha Real, su pueblo natal, en Segunda RFEF.

Pedro Bolaños celebra un gol de su equipo CD Quintanar del Rey CD Quintanar del Rey

Ahora, el Quintanar del Rey se reparte el liderato del grupo con el Toledo, pero son dos proyectos muy distintos. “Tenemos hambre, juventud. Nos gusta apostar por gente joven, no tenemos un presupuesto astronómico y tenemos otras armas. Le damos mucha importancia al día a día y a la competencia interna. Además, al ser un grupo joven -menos de 22 años de media de edad-, hay que encontrar un equilibrio porque un chaval de 2004 no se ha criado como yo, que nací en los 80. Ellos viven más en la inmediatez, en el 'todo ya', y tenemos que gestionarlo, exigir y que disfruten también el proceso. Que se celebre una victoria porque no sabes cuándo ganarás otra vez. Al final, a un jugador se le contrata para entrenar, para ese día a día. Y luego ya juegan once titulares en función de lo que como entrenador necesite en cada partido”, explica sobre el secreto de su éxito.

Apuesta por la homogeneidad y el bloque, con un juego “muy camaleónico” para adaptarse a todas las situaciones de partido: “Queremos ser siempre un equipo reconocible, capaces de asociarnos y de generar espacios, y presionar muy alto para recuperar Pero a veces un rival te puede someter, así que hay que tener bien trabajada la defensa en el área”. Y el trabajo insistente. “Le doy importancia al vídeo, a las reuniones individuales con los chicos. Sobre todo, con los que juegan menos, porque tienen que estar activos. Ahora empiezan las sanciones, las lesiones, y el objetivo es que el compañero que entre mantenga el nivel del equipo. Pero lo cierto es que tengo un grupo, en general, muy responsable y que responde a la exigencia”, detalla Bolaños.

Obviamente, y aunque la fortaleza del Quintanar reside en el conjunto, es imposible apartar la mirada de su portero, Leo Mendes. “Aquí tenemos entrenador de porteros y el trabajo que está haciendo con Leo es inmenso. Es un portero de enormes condiciones, con muy buen pie, que puede sacar de puerta y ponerla en el área rival. También le exigimos mucho, y este año ha mejorado las salidas, el ser más decidido para salir por alto.También hay otro portero detrás, Iker, que le está impidiendo que se relaje, porque está como segundo portero en la sombra, pero también tiene muy buen nivel. Y eso hace que todos vayamos a mejor”, explica Bolaños, que tiene claro que todavía queda “un mundo” y que esto da muchas vueltas.

Leo Mendes, portero del Quintanar CD Quintanar del Rey CD Quintanar del Rey

Por su parte, José Carlos Monllor es el director deportivo del equipo desde hace dos temporadas. Y su filosofía de apostar por jóvenes -solo renovaron este año dos jugadores, el resto de la plantilla es nueva- está atrayendo miradas de fuera. “Cada vez nos llaman más clubes importantes, de primer nivel, para cedernos a chicos y que crezcan aquí. Tuvimos una opción del Valencia que solo ese chaval cobraba un tercio de lo que gana toda mi plantilla. Al final, el chico quiso quedarse cerca de casa, pero es una muestra de que hacemos las cosas bien”, argumenta Monllor.

¿El objetivo? Primero, entrar en playoff de ascenso, que ya llevan cinco seguidos. Luego, tratar de ascender. El referente del grupo, obviamente, es el Toledo. El presupuesto en el Salto del Caballo cuadruplica al del Quintanar del Rey. De hecho, la llegada de Monllor supuso un cambio de filosofía, apostando por la juventud y dando cabida a chicos que suben de juveniles: “Hay mucho talento en las categorías inferiores. ¿Por qué no vas a apostar por un chaval de 2005? Siempre lo hemos tenido muy claro, y por ahora nos va bien. Falta un mundo, aún no hemos hecho nada y el fútbol es muy cambiante. Pero, de momento, ahí estamos. Con ellos”, dice José Carlos.

Por lo demás, el directivo se quita méritos. “Yo lo único que he hecho ha sido juntar a los jugadores que quería el entrenador. Y estoy orgullosísimo si el año que viene se me van todos porque los quieren clubes más grandes. Como digo, no hemos hecho nada, pero sí nos merecemos disfrutar este trocito del camino”. Este domingo, el Quintanar del Rey recibe al Huracán de Balazote. De momento siguen siendo el único equipo español con el cerrojo puesto en la portería. El reto, ahora, es sumar otros 90 minutos más.