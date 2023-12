Quique Pina denuncia ante la Policía Nacional que fue expulsado del estadio del Cádiz

El pasado jueves el Cádiz y la Real Sociedad empataron a cero en un partido donde la polémica estuvo en la grada. El ex consejero delegado y uno de los socios de Locos por el Balón, Quique Pina, explicó que le habían expulsado del estadio tanto a él como a sus hijos. "Mediante el presente comunicado debemos señalar que recientemente se ha recibido la sentencia que obliga a la sociedad que salvó en su momento al club (Locos por el balón), y de la cual mi familia ostenta el 50%, a disolverse, debiendo reintegrarnos las acciones que a día de hoy nos pertenecen o incluso a poder pelear por todo el paquete accionarial y que no duden que lucharemos por ellas. Desde ese momento, Vizcaíno cesa como administrador de la sociedad convirtiéndose (por el momento) en liquidador de la misma y prestando colaboración en la operación de la liquidación de la sociedad; ante cualquier posibilidad que pueda surgir, mi familia está preparada con todos los argumentos para ello", afirma el escrito.

"Debido a lo anterior y viendo un posible desembarco en el club por parte de Calambur, una vez accedido al Estadio para presenciar el partido entre el Cádiz y la Real Sociedad fui expulsado del mismo por personal de seguridad del Cádiz CF por orden expresa del Presidente Vizcaíno, sin motivo alguno; No obstante, ante este atropello, insistí en comprar unas entradas para que al menos mis hijos pudieran presenciar el encuentro a lo que el miembro de seguridad del Cádiz CF me espetó que no lo hiciera pues tenía orden de desalojarme tanto a mi como a mis hijos", dijo Quique.

El Cádiz explicó que expulsó a Pina por "usurpación de identidad al ser las entradas nominativas". Algo que el propio Quique niega y muestra una imagen de la entrada. "Posteriormente, por parte del club, y de manera falsa y torticera, se indicó que se produjo que se había incurrido en una usurpación de identidad al ser las entradas nominativas y estar a otro nombre, por lo que adjunto al presente comunicado las localidades con las que accedí para que todo el mundo pueda comprobar que en ningún momento son nominativas y por lo tanto no vulneré ninguna normativa. Igualmente, no hay ninguna normativa, ya sea del club o de LaLiga, para que se pueda acceder al estadio una vez empezado el encuentro, sin embargo, tanto a mí como a mis hijos se me impidió", matiza el escrito.

"Este hecho es de gran relevancia contra una familia que es una de las máximas accionistas de la entidad, hecho no baladí, y siendo al día de hoy mi padre el Presidente de honor del Cádiz Club de Fútbol demuestra el tipo de dictadura que hoy gobierna nuestro club (aunque sea por poco tiempo), secuestrando y actuando de manera caciquil contra todos y cada una de las personas que difieran de la forma de actuar de este sujeto sin más moral que la que demuestra alguien sin escrúpulo alguno que es capaz de impedir que dos niños puedan entrar a un estadio para presenciar un partido de su equipo de fútbol. Todos estos hechos fueron ayer denunciados ante la policía nacional y no duden de que actuaremos en consecuencia con toda la fuerza posible y que no duden estos sujetos que más tarde o temprano (como ellos saben) nos volveremos a sentar en el palco y gestionar lo que realmente es nuestro y nos quieren arrebatar a mi familia. Los lamentables hechos sufridos el pasado jueves serán debidos a los últimos reveses judiciales y que se le avecinan a quien ha convertido el estadio de nuestro Cádiz Club de Fútbol en su cortijo de amiguetes, pasando por alto a quien colaboró de manera económica y deportiva a que el Cádiz se encuentre hoy donde está, no importando para ello jugar con la ilusión de unos niños o de quien se ponga por delante. No duden que llegaremos hasta el final y hechos como el de ayer nos refuerzan en nuestro empeño de seguir peleando por ello", concluye el texto.