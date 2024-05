La rajada de Fernando Alonso contra la FIA y contra Hamilton

Fernando Alonso terminó enfadado la carrera al esprint del sábado después de que un incidente con Hamilton, en el que también se vio involucrado Lando Norris, se quedara sin opciones. «Veremos lo que deciden. Supongo que no decidirán nada porque no es español, pero arruinó la carrera de unos cuantos. Sobre todo de Norris, que tiene un coche muy rápido y se quedó en ese incidente. Nosotros no teníamos ningún interés en la sprint race, simplemente comprobar la degradación y las cosas para mañana y lo hemos conseguido. Para nosotros es un entrenamiento, no es realmente una carrera», se quejaba el piloto asturiano después de la carrera al esprint del sábado en el Gran Premio de Miami.

En la primera curva de la carrera al esprint Lewis Hamilton (Mercedes) se abalanzó sobre el monoplaza del español, que se quedó sin opciones de puntuar, igual que le sucedió a Lando Norris.

Tampoco le fue bien a Alonso en la clasificación para la carrera de hoy, en la que terminó decimoquinto y no pudo acceder a la Q3.