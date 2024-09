Se ofrece para entrenar al Betis en el futuro

Andrés Guardado abandonó el Betis durante el pasado mercado invernal para regresar a México de la mano de Club León. Sin embargo el futbolista de 37 años ya vislumbra la retirada y sueña con entrenar al equipo andaluz y a la selección mexicana en el futuro.

Andrés Guardado podría haber formado parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre en la selección mexicana tal y como ha revelado. “Tuve una llamada interesante con Javier más que nada porque fui el último capitán del último Mundial. Quería que yo compartiera mi experiencia de lo que viví, además compartí vestidor con muchos de los que están ahora. Hay una conversación muy entretenida, muy enriquecedora y sí, se quedaron las puertas abiertas a que el día de mañana, si se da, el ir a trabajar a la selección, ver en qué puedo trabajar. Fue una invitación como tal, le compartí mi experiencia y, obviamente, en plan formal si se dejó la puerta abierta de que el día de mañana, cuando decida retirarme, si puedo aportar en la selección desde otro punto está la puerta abierta”.

El mexicano podría sumarse al staff de Javier Aguirre de cara al Mundial de 2026. “Ahí estaré retirado seguro y si me llega la invitación no me lo pensaría”, afirmó Andrés Guardado.

Andrés Guardado tiene claro que entrenará al Betis

Por último, sobre sus objetivos de cara al futuro, señaló: “No quiero ser presuntuoso, pero son objetivos que tengo los dos. Antes una o después otra, no sé, pero tengo claro que en algún momento voy a dirigir a la selección y en algún momento voy a dirigir el Betis. Eso lo tengo clarísimo”.