Raphinha pierde los papeles en las redes tras llamarle feo

Raphinha, el delantero del Barcelona, ha aprovechado el reciente parón futbolístico para tomarse un merecido descanso tras un inicio prometedor bajo las órdenes de Hansi Flick. El brasileño, conocido por su explosividad en el campo y su capacidad para desbordar por la banda, decidió compartir algunos momentos de sus vacaciones junto a su pareja, Natalia Rodrigues, a través de las redes sociales. Lo que debería haber sido una serie de imágenes relajantes y amables, en las que mostraba cómo aprovechaba su tiempo libre en la playa, pronto se convirtió en un hervidero de comentarios inesperados que lo llevaron a una reacción pública pocas veces vista en él.

La publicación en cuestión parecía sencilla. Raphinha, con su habitual estilo desenfadado y cercano, compartió fotos y disfrutando de su tiempo lejos del fútbol. En las imágenes se podía ver a la pareja. Todo parecía indicar que las vacaciones del brasileño eran el descanso perfecto antes de volver a la rutina intensa de los entrenamientos y la competición.

Sin embargo, la realidad de las redes sociales, especialmente para figuras públicas como Raphinha, puede ser muy distinta de lo que uno espera. Al poco tiempo de compartir las imágenes, empezaron a surgir comentarios que, en lugar de centrarse en el contenido de sus vacaciones, se enfocaban en aspectos personales y en críticas hacia el jugador. Como es habitual en estos casos, los usuarios de las redes, bajo la comodidad y el anonimato de una pantalla, aprovecharon la ocasión para criticar su apariencia, sus decisiones y, por supuesto, su situación económica.

Uno de los comentarios más sonados fue el de un seguidor que, haciendo referencia a la belleza y el dinero, le lanzó un comentario mordaz que rápidamente se volvió viral: "No soy feo, solo no tengo plata". Esta frase tocó una fibra sensible en Raphinha, quien no dudó en responder con dureza. "Tú eres feo hasta con plata", fue la contundente respuesta del brasileño, quien, visiblemente molesto, dejó claro que no estaba dispuesto a tolerar más este tipo de comentarios.

La respuesta de Raphinha sorprendió a muchos, ya que los futbolistas, en general, suelen optar por ignorar este tipo de interacciones o manejar las críticas con diplomacia. Sin embargo, en esta ocasión, el jugador del Barça decidió alzar la voz y defenderse de manera directa. Esto no fue todo; Raphinha también dirigió su frustración hacia otro usuario que lo criticó no por su apariencia, sino por su riqueza.: "Qué bueno es ser rico, eh", le escribió seguidor y Rapinha se desató: “¿Ves dinero en la foto? ¿Sabes de dónde vengo? ¿Sabes de dónde vienes?”.