La reacción de Lucas Vázquez al tifo del Bernabéu

Lucas Vázquez vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera sin estar sobre el césped. Durante el partido entre el Real Madrid y la Juventus, el Santiago Bernabéu rindió un homenaje especial al futbolista gallego con un impresionante tifo que recorrió las gradas antes del inicio del encuentro. En él se mostraba una imagen suya de niño, con una bufanda del Madrid al cuello, junto al mensaje que resumía una historia de vida: “Lo soñé de niño, lo viví de hombre”.

El gesto conmovió al jugador, que respondió con un mensaje lleno de sentimiento en sus redes sociales. “Lo soñé de niño. Lo viví de hombre. Orgulloso y agradecido, siempre. Aunque lejos, mi corazón sigue ahí. Gracias por tanto, Real Madrid”, escribió Vázquez, visiblemente emocionado.

El homenaje no fue casual. Lucas, uno de los jugadores más queridos por la afición blanca, se formó en la cantera madridista y vivió algunos de los momentos más gloriosos del club durante la última década. Su entrega, su constancia y su identificación con el escudo le ganaron un lugar especial en el corazón del madridismo.

En el estadio, los aplausos acompañaron el despliegue del tifo, mientras la grada coreaba su nombre. Para muchos aficionados, fue una forma de agradecer a un futbolista que siempre representó los valores del club dentro y fuera del campo.

Aunque Lucas Vázquez ya no forma parte de la plantilla, su vínculo con el Real Madrid sigue intacto. El homenaje del Bernabéu fue una muestra de respeto y cariño hacia un jugador que, más allá de los títulos conquistados, encarna el sueño de todo niño madridista: vestir la camiseta blanca y triunfar en el escenario más grande del mundo.