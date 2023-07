Un Real Madrid - Barcelona de verano entre Arda Güler y Dembélé

«Parecía un partido de la Champions», se quejaba Xavi Hernández después de perder el primer amistoso de la pretemporada contra el Arsenal. Se quejaba de la excesiva intensidad de los ingleses en un amistoso. Una derrota dolorosa más por el número de goles (5-3) que por otra cosa. Como si sirvieran los partidos de pretemporada para algo más que hacer caja y conseguir que los nuevos fichajes se vayan acoplando.

Puede decir Xavi que el año pasado, cuando su Barcelona ganó al Real Madrid en otra verbena de verano acabó ganando la Liga. «Para el Barcelona no hay amistosos», decía entonces muy solemne el entrenador azulgrana. Y el Real Madrid puede responder que, después de sufrir una «dramática» goleada contra el Atlético de Madrid (7-3) en el verano de 2019, fue campeón de Liga esa misma temporada.

Ancelotti, de momento, se centra en que el nuevo sistema funciona con Bellingham por detrás de los dos delanteros y en que Joselu no ha perdido la puntería. Solo le falta saber si Arda Güler es lo que se espera de él. El turco aún no ha podido debutar por molestias musculares y no se le espera tampoco contra el Barcelona. En los entrenamientos del Real Madrid en Dallas se ha dedicado a hacer carrera continua en solitario y sin tocar el balón.

Pero lo que se le ha podido ver en los entrenamientos antes de la lesión ha impresionado a alguno de sus compañeros. «Mi primera impresión de Arda es que es un gran talento, tiene una zurda muy fina. Tiene un gran tiro con la izquierda y es sobresaliente técnicamente», ha reconocido Toni Kroos en el podcast que hace junto a su hermano.

Pero lo que más ha gustado al alemán de su nuevo compañero es que quiere aprender más de lo que sabe. «Pregunta ¿cómo has hecho eso?», dice el centrocampista del Real Madrid. «Quiere consejos; hay muchos jóvenes de 18 años que piensan que son demasiado buenos y que no los necesitan. Pero él tiene la mentalidad de aprender», añade.

Parece que habrá que esperar para ver si los elogios del alemán se hacen realidad en el campo. Algo parecido sucede en el Barcelona con Iñigo Martínez, que sufre una lesión en un pie y que tampoco pudo debutar contra el Arsenal. «Es un buen test pese al resultado», dijo entonces Xavi.

Ahora, contra el Real Madrid, además de luchar por la ventaja emocional que da ganar el primer clásico en verano, los intereses de los dos clubes se pueden cruzar. Mientras el Real Madrid espera la resolución del «caso Mbappé», aunque sin abrir la boca, el Barcelona teme que el PSG busque al sustituto del francés en su equipo. Dembélé es una de las opciones que se puede plantear el equipo parisino en caso de que se concrete la marcha de Mbappé.

La cláusula de Dembélé ha quedado reducida esta temporada a una cantidad poco apetecible para el Barcelona. Según RMC Sport, el PSG está dispuesto a pagar los 50 millones que cuesta la libertad del francés, de los que solo 25 irían a rellenar las cuentas del Barcelona. Los otros 25 serían directamente para el jugador.