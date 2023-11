La reflexión de Ancelotti sobre el resultado del Clásico y el empate ante el Rayo

Al quinto partido de Liga en casa, el Real Madrid se dejó sus primeros puntos. Quería Ancelotti dar un golpe en la mesa esta semana con tres partidos al calor de su público y el primero fue un golpe para los blancos, que se quedaron secos en ataque en todo lo que va de curso. «Nos duele el resultado, no el partido. A veces ganas cuando no lo mereces y al revés. Y este se merecía ganar. En la tabla estamos muy bien, estamos en la pelea», decía Ancelotti pensando en lo que acababa de pasar y lo que sucedió siete días antes en el Camp Nou. «Cuando ganas en el último segundo sabes que podía ser un empate. Si teníamos que ganar un partido de los dos, mejor ganar contra el Barcelona que contra el Rayo», continuaba el técnico del Real Madrid, que no tenía reproches para sus futbolistas. «El partido ha sido bueno, 22 tiros a portería, cero en contra. Hemos vigilado bien la contra, hemos sido agresivos. A veces pasa que no eres capaz de marcar goles. Lo hemos intentado de muchas maneras, con centros, con pases filtrados, verticales. No ha salido y quien conoce este mundo sabe que puede pasar. Lo importante es intentarlo hasta el final y eso lo hemos hecho», insistía Carlo, que en la previa ya aseguraba no estar preocupado por la falta de pólvora de sus delanteros en este arranque de temporada, donde Bellingham ha ocupado ese hueco a lo grande. «No tengo la sensación de que si no marca Jude nos atasquemos. No ha marcado Bellingham pero hemos creado con Vinicius, con Joselu, con Rodrygo, con Valverde, nos ha faltado un poco de acierto, nada más, explicaba el italiano, que tranquilizó al madridismo sobre el estado de salud de su estrella.

Bellingham tuvo que ser atendido por unas molestias en el hombro, pero pudo jugar los noventa minutos. «Tiene un problema en el hombro, ha podido jugar todo el partido, le van a hacer pruebas este lunes y espero que esté disponible el miércoles», confiaba Ancelotti, que como suele suceder, no se pone nervioso cuando las cosas no salen como a él le gustaría.

Lo había ganado todo el Madrid en su casa hasta ahora, pero anoche le salió uno de esos partidos en los que el rival se mete atrás, se ordena bien y le niega el área. El Rayo se defendió bien cerca de su portero y fue un frontón en su propio punto de penalti. El Madrid tuvo ocasiones de sobra y ejecutó 22 tiros, cinco de ellos a portería. Dimitrievski no tuvo que hacer de superhéroe, pero tuvo más trabajo que Kepa, que no necesitó hacer ni una parada. «A nivel de energía ha sido un partido completo, no he visto al equipo cansado. En la primera mitad jugamos mucho por la izquierda y en la segunda repartimos también por la derecha».