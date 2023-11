Ancelotti desvela sus planes con las dos futuras estrellas del Real Madrid

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu casi un mes después de la última vez y lo hace para recibir al Rayo Vallecano, un equipo que, en palabras de Ancelotti, "está haciéndolo muy bien y es muy organizado y sólido". Quiere el técnico italiano aprovechar esta semana, con tres partidos en casa, dos de Liga y uno de Champions League, para no fallar y sumar en la clasificación de estas dos competiciones. "Habrá rotaciones en estos tres partidos, aunque la prioridad es ganar el de mañana y luego a ver. Tenemos tres partidos en casa, dos en Liga y uno en Champions y es el momento de dar un golpe fuerte en la mesa con estos tres partidos, en la Liga y en la Champions. Va a ser una Liga muy competida este año. Hasta el final se va a luchar contra Barcelona, Atlético, a ver qué pasa con Girona, que lo está haciendo bien de momento. Va a ser más competida que otros años, se va a luchar hasta el final.", confesaba Carlo, que no duda de que el ambiente del Bernabéu volverá a ayudar al equipo este domingo.

El entrenador del Real Madrid aprovechó para desvelar sus planes con dos futbolistas que en unos años deberían ser los "cracks" del Real Madrid. Uno de ellos, que ya lo tiene en la plantilla, es Arda Güler, ya recuperado de la lesión que le mandó a la enfermería al comienzo de curso. "Ha empezado esta semana a entrenar con el equipo, está recuperando bien, le faltan minutos, va a estar en la convocatoria ante el Rayo y poco a poco va a tener oportunidades, preparamos planes específicos para mejorar su condición, pero lo más importante es que ya trabaja con el grupo y está mostrando sus cualidades", decía Ancelotti, que no quiere ir rápido con un futbolista tan joven. "Es un jugador ofensivo que puede jugar como mediapunta o como delantero centro, o como extremo derecho a pierna cambiada. Tiene estas características. En un centro del campo de tres puede jugar también como interior, depende de la exigencia de cada partido", explicaba sobre el turco, que si el partido ante el Rayo no se complica, podría tener algunos minutos en la segunda mitad.

La otra joven promesa de la que habló el entrenador del Real Madrid es Endrick, futbolista brasileño de 17 años, que ya está fichado por el conjunto blanco y que está mostrando su calidad en el Palmeiras. Esta semana ha marcado dos golazos y ha dado una asistencia en la remontada ante el Botafogo. "Estamos viendo lo que está haciendo, va muy bien, es un delantero que tiene mucho futuro, que está progresando muy rápido, ojalá vuelva bien el próximo año".

Tranquilo con Vinicius y Rodrygo

A Ancelotti no le preocupa el tímido arranque goleador de sus dos delanteros titulares. Suma trece goles Bellingham, Joselu lleva cinco, y luego están Vinicius con tres y Rodrygo con dos, pero al entrenador italiano no le incomoda esto. "Creo que Rodrygo y Vinicius van a meter más goles a lo largo de la temporada, van a marcar más que Bellingham y que Joselu. Sobre esto nosotros no tenemos ninguna duda. Pero cuando ellos no están aparecen los otros dos. Rodrygo y Vinicius volverán a marcar, no hay prisa en este sentido", explicaba.

Precisamente, de Bellingham destacaba todo lo que no es su explosión anotadora de este comienzo de temporada. "De momento no ha mostrado defectos. A este nivel, lo importante es la continuidad, lo que marca la diferencia en los grandes jugadores es la continuidad que mantienen en los partidos. Su perfil físico le permite tener continuidad. Valoramos que ha marcado pero también el trabajo que hace con y sin balón, es muy alto, el despliegue que tiene para un jugador de estas características".