El ataque de Lucía Etxebarria a Ana Peleteiro por defenderse de los ataques trans

Ana Peleteiro habló en una entrevista, contestó a todas las preguntas, también a las polémicas, la que le podían meter en problemas y efectivamente, le han metido. Por eso, ha lanzado un mensaje en las redes sociales por los ataques que ha recibido desde que aseguró que pensaba que las atletas trans compiten en ventaja contra las mujeres biológicas. La española, medalla de bronce en triple salto en Tokio 2020 y campeona europea en pista cubierta en Glasgow 2019, ha contado los terribles mensajes que le llegan.

"Desde hace unos días llevo recibiendo un enorme acoso por las redes. Una cantidad innumerable de personas que me insultan, me desean la muerte, le desean el mal a mi familia e incluso mensajes de odio pidiéndole a Dios que ojalá me parta una pierna o cualquier lesión grave que me aleje de las pistas", empieza su comunicado en las redes.

Peleteiro asegura que este acoso "no" le afecta "en el día a día" porque ha trabajado "mucho" en terapia para encajar este tipo de mensajes, por eso no cambiará su discurso sobre la "apertura" de las puertas a las personas trans en el deporte profesional.

"Por supuesto que tengo que defender los derechos de las mujeres CIS, pero eso no significa que odie a las mujeres trans o que no quiere que de alguna forma se regule su situación. Pero, por supuesto que nunca estaré a favor de que para que eso ocurra, las mujeres tengamos que competir contra personas que genéticamente son superiores a nosotras...", decía Peleteiro.

Son esos comentarios como esos los que han provocado los ataques, pero también los apoyos, como el que le dio la escritora Lucía Etxebarria, que, sin embargo ahora, no se ha mostrado tan entusiasta con Ana Peleteiro. "Ana Peleteiro", escribe "las que llevamos cuatro años recibiendo ese tipo de ataques por haber dicho lo mismo que has dicho tú no recibimos ningún apoyo tuyo en su momento. Sin embargo, estamos aquí para apoyarte ahora que has abierto los ojos. Se llama feminismo"", decía la escritora en un mensaje en las redes.

Peleteiro, en su comunicado, intentó ser lo más suave posible y dijo que adora y respeta "al cien por cien" al colectivo LGTBI, al que seguirá defendiendo porque tiene "amigos e incluso familiares" que pertenecen a él.

"Defenderé siempre y lucharé cada día por sus derechos al igual que lo hago por los derechos de las mujeres CIS", insiste la atleta, que justifica su negativa a rivalizar con las deportistas trans en el deporte profesional alegando que es lo que defiende la Federación Internacional de Atletismo.

"Después de años de estudios concluyen que por mucho que un hombre se baje los niveles de testosterona jamás será igual que una mujer. Por su maduración como tal incluye un cambio morfológico, óseo y de un montón de niveles que no se consigue cambiar sea la medicación que sea", manifestó.

Para Peleteiro, la solución a este conflicto pasará por "adaptar" una categoría para que los deportistas compitan en igualdad de condiciones todos o participar en deportes no federados, ya que, a su juicio, lo contrario sería injusto.

Ana Peleteiro se ha mojado, como ella misma escribe, y ahora va a seguir la polémica.