Samuel Sánchez ejerce de anfitrión para la marcha ciclista de China y España

El oro olímpico en los Juegos de Pekín le valió a Samuel Sánchez para que le levantaran una estatua en su ciudad, en Oviedo. Pero la memoria de su triunfo -fue el primer medallista de oro en los Juegos de 2008- dejó su rostro grabado en la memoria de muchos ciudadanos chinos. Por eso Samuel fue elegido como embajador de la primera marcha ciclista de China y España. Una prueba que se disputó el último fin de semana de noviembre para conmemorar el 50 aniversario de las relaciones institucionales entre China y España.

En la mañana del sábado 25 de noviembre el distrito de Usera fue el escenario de esta prueba dividida en dos, una ruta cicloturista de 85 kilómetros para los más atrevidos del ciclismo por carretera y una ruta familiar de 8 kilómetros por el barrio de Usera y sus parques. Un escenario ideal para las familias. La ruta circuló por los alrededores de la ciudad desde la Junta Municipal de Usera hasta las afueras de Getafe pasando por un tramo cronometrado donde se optaba a los premio que repartía la carrera antes de regresar a Usera en pelotón.

Medalla de la marcha ciclista de China y España Imago Sport

«Hemos querido que todos los apasionados del ciclismo pudieran acercarse a participar. Nuestro embajador [Samuel Sánchez] es todo un campeón que demuestra participar y elevar el nivel allá donde va. Fue un honor contar con su presencia, amabilidad y cercanía», asegura la entidad organizadora, ChinaBiciEs.

«Ha sido una mañana espectacular para practicar ciclismo y disfrutar también con la familia. Además he podido conocer mucha gente en el barrio de Usera que recordaba dónde estaba el día que conseguí el oro de Pekín. Es emocionante conocer sus historias y que yo sea parte de su memoria de aquellos Juegos de 2008. Me ha sentido muy querido y he podido conocer además muchas personas que trabajan por las buena relaciones culturales, institucionales, comerciales y deportivas entre España y China, un país muy especial para mi y que está muy presente en mi vida», asegura Samuel Sánchez. «Me ha encantado conocer a la gente de la asociación de ciclistas de China en España que me regalaron uno de sus maillots y pude cerrar el día disfrutando de la gastronomía china». añade Samu. «Son gente muy hospitalaria, muy educada, da gusto con gente así», afirma.

La carrera tiene vocación de continuidad y de crecimiento a partir del próximo año. Los premios son un aliciente para los participantes. Entre los «trofeos» destacaba un viaje a China para el ganador.