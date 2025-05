"Santa Ana HT" y un homenaje hípico en el Día de la Madre

Para José Bono Rodríguez el 1 de mayo tiene un significado muy especial desde 2016. Ese día nació en sus instalaciones de Hípica de Toledo una yegua muy especial: "Santa Ana HT". "Era el primer domingo de mayo, y el Día de la Madre. Lo tuve clarísimo. Mi madre es mi debilidad y le puse Santa Ana en honor a ella", apunta el jinete. "Santa Ana HT" creció en los prados de Hípica de Toledo. Con tres años fue cubierta por "Ali Baba HT" dando vida a "Kublai Kan HT", un potro que hereda lo mejor de ambos progenitores. "Es un espectáculo de caballo. Es muy guapo y parece que salta genial. Tiene unas rodillas prodigiosas y se dobla de manera increíble. Tiene el carácter tranquilo de su padre, la fuerza de su madre y la técnica de ambos. Tengo mucha esperanza puesta en él", asegura José Bono.

"Santa Ana HT" cuenta con un gran potencial y comenzó a serc domada con cuatro años y medio. "Siempre fue muy buena. Se dejó domar bastante bien. Ahora tiene más carácter que cuando se domó. De hecho, alguna vez me ha tirado, pero de mayor, nunca de pequeña", comenta el jinete. Pero un incidente marcó su vida deportiva: "Se escapó un semental y se la llevó por delante, tirándola al suelo, intentando montarla y, lamentablemente, le rompió una babilla. Esto la apartó de la competición casi de por vida".

Después del accidente decidió cubrirla a Santa Ana con "Cassino DC" y nació "Maggie May HT", una potra marcada por las dificultades. "Cuando nació, ''Santa Ana HT'' ya tenía problemas con las mamas, le dolían muchísimo. Al principio, no dejó que mamase, y ''Maggie'' se puso muy débil. Los veterinarios la dieron por muerta, pero gracias a Calino, mi mozo desde hace 24 años, la salvamos. Pasó tres noches enteras con ella, dándole biberón y contra todo pronóstico salió adelante", relata José.

Tras recuperarse de su lesión, "Santa Ana HT" tuvo una segunda oportunidad. Consultó al veterinario Moisés Redondo y tras exámenes y revisiones dio luz verde para retomar el entrenamiento. "Todos los veterinarios coincidían en que estaba fenomenal. No había ni dolor ni problemas aparentes, y podía empezar a trabajar”, relata José. Así reinicio su carrera deportiva a los siete años.

Con nueve años, "Santa Ana HT" ya ha saltado su primer Gran Premio de 1,50. "La forma en que saltó, la autoridad… fue increíble. ''Santa Ana'' nunca había visto un oxer tan grande, ni afrontado un triple o doble de esa exigencia. Me sorprendió totalmente, para mí fue como haber ganado el Gran Premio". "Santa Ana HT" acudirá a Dinamarca este mes con el equipo español.

José no oculta la influencia de su madre, Ana Rodríguez Mosquera, en su andadura hípica. "Mi madre ha influido absolutamente en todo para que pudiera montar. Cuando yo era pequeño, me llevaba, me traía y me esperaba pacientemente mientras montaba. Hoy es más fácil, hay más hípicas y más facilidades, pero entonces nos desplazábamos a 40 kilómetros de nuestra casa. Fue durísimo para ella, y hoy reconozco plenamente el esfuerzo que hizo. Sin ella, nada de esto sería posible”, expresa con gratitud.

Cada año vive el Día de la Madre de una manera especial: "Es un día que me remueve por dentro. Yo soy muy familiar y muy sentimental, y el Día de la Madre siempre me toca el alma. Para mí es el día de la mujer que más ha dado por mi pasión, por mis sueños, y que nunca pidió nada a cambio". Y concluye: "Santa Ana HT" y Ana Rodríguez comparten más que el nombre. José revela sonriente: "Se parecen. Las dos tienen mucho carácter, son echadas para adelante, tienen iniciativa y son lideresas. Mamá, gracias. No hay una palabra que defina mejor lo que siento por ti. ''Santa Ana HT'' lleva tu nombre porque tú eres todo para mí. Te quiero con el alma y siempre, siempre vas a ser mi ejemplo.