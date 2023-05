Sara Sálamo se queda a gusto defendiendo a Leticia Dolera, tras su crítica al machismo del tenis

Hoy juega Carlos Alcaraz en el Masters de Roma, donde ayer viernes debutó con victoria Djokovic. El tenis continúa, pero algunas polémicas permanecen, se estiran y aparecen nuevos comentarios. Ha sucedido con el Mutua Madrid Open, que ganó Alcaraz y del que durante varios días después se ha seguido hablando, principalmente en las redes sociales después de un comentario de la directora y actriz Leticia Dolera acerca de cómo iban vestidas las recopelotas en los partidos masculinos (en los partidos femeninos son recogepelotas masculinos). Ella las vio en uno de los encuentros de Carlos Alcaraz y no se explicaba que para su función tuviesen que vestir de ese modo: Faldas cortas plisadas y una camiseta con el ombligo al aire para las recogepelotas. Un atuendo muy alejado en la actualidad de los uniformes oficiales para estas profesionales en otras competiciones del mundo en el mismo deporte», puso en sus redes sociales junto a un emoticon que vomita.

Leticia Dolera es muy activa en las redes y defiende el feminismo frente a las muchas críticas que le suelen llegar por hacerlo. Siempre recibe respuestas de muy mal tono, enfadadas, sin que se sepa muy bien por qué. Esta vez ha vuelo a ser así.

La crítica a Leticia Dolera

Para responder a su mensaje contra las vestimentas de las recogepelotas en el torneo de tenis de Madrid le contestan con una imagen de hace años de Dolera en lo que se denominaban revistas masculinas y en las que muchas actrices posaban con poses atrevidas (reportajes de los que ha hablado Kira Miró, asegurando que "estaba obligada" a hacerlos compo parte de la promoción de las películas. "Eran sin ropa, en ropa interior, etcétera. Eso estaba incluido, no te pagan extra ni iba aparte. Tú estabas obligada, como todo, a hacer todas las promociones, y las revistas masculinas estaban a la orden del día. Tú veías que tus referentes salían ahí, con lo cual, tú también tenías que salir, y el productor te decía: ‘Estas hay que hacerlas’ hasta que llegó un momento en el que dije que no quería hacer más porque me estaba exponiendo”, ha asegurado). Un reportaje de esos es lo que le echan en cara a Leticia Dolera. Ella ha respondido con un: "siempre vuelven", pero escrito en inglés.

Se lo ha tomado más o menos bien y no ha querido seguir con el hilo de la polémica, porque estas cosas en las redes sociales son interminables. Sí que ha entrado, en cambio, Sara Sálamo, para apoyar, a su manera, a su compañera de profesión. Lo hace con un comentario lleno de intención, denunciando el machismo que nos envuelve: "Pues estás increíble. Pero claro, a muchos les interesa que estés como en la foto: así de exuberante, pero sobre todo, así de calladita…". Como no podía ser de otra manera, las reacciones negativas al comentario de Sara Sálamo no se han hecho esperar.