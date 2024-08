El seguro de vida del Real Madrid en las finales

Hace un año y cuatro días el mundo se paró para Courtois y para el Real Madrid. El belga se rompía el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y decía adiós a la temporada. Bueno, no a toda, porque a pesar de que en marzo se fracturaba el menisco de la otra rodilla, llegó a tiempo para estar en la recta final del curso. Cuando el Madrid ya tenía la Liga ganada pero le quedaba por delante la final de la Liga de Campeones. Thibaut jugó cuatro partidos antes de esa cita. Todos sin recibir gol y se planteó el debate de si debía sentar a Lunin en Wembley frente al Borussia Dortmund. El debate estaba en la calle, porque Ancelotti lo tenía claro. Iba a jugar, y jugó, el mejor portero del mundo, y salvó al equipo en la primera mitad cuando los alemanes apretaron muchísimo. Era su quinto partido del curso, el último y su séptima final ganada con el escudo del Madrid en el pecho. Con él entre los palos, los blancos sólo han perdido una, la de la Supercopa de España 22-23 ante el Barcelona. El resto terminaron con el Madrid levantando el trofeo y Courtois convertido en héroe o en un futbolista muy importante. Su noche más brillante fue la de la final de la Champions de 2022, ante el Liverpool en el Stade de France, donde se acaban de clausurar los Juegos Olímpicos de París. Allí hizo un récord de paradas al negar hasta en nueve ocasiones el gol a los ingleses, que hicieron de todo para ganar menos poder superar al gigante belga. Después de aquel partido, Klopp no sabía cómo explicar lo que había sucedido, y lo que sucedió fue que el Madrid ganó su Decimocuarta.

Brillar en los grandes momentos

«Desde muy pequeño, siempre he estado preparado para las grandes ocasiones. Me gustan esos momentos de máxima presión», reconocía Courtois en RMTV sobre su idilio con los partidos decisivos, que se resume en una estadística: con el Real Madrid ha parado casi el 90 por ciento de los remates que le han llegado en las finales, con un saldo de 30 paradas en 35 disparos. Una brutalidad que espera aumentar esta noche ante la Atalanta en el arranque de la temporada en Varsovia. El Madrid se juega el primero de los siete títulos que va a disputar, con Courtois en la portería, por supuesto, porque después de su cierre el 1 de junio en Wembley no hay mucho debate.

Va a ser la novena final del belga con el Real Madrid, a la que llega después de una pretemporada completa, porque renunció a la selección y no estuvo en la Eurocopa. Enfrente estará la Atalanta de Gasperini y de Lookman, el delantero nigeriano que decidió la final de la Liga Europa con tres goles al Bayer Leverkusen. Este miércoles le llega el reto de Courtois.