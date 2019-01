Solari: "No he ganado ninguna batalla con Isco"

Después de los dos mejores partidos desde que llegó al banquillo, Solari no quiere confianzas en la visita al Espanyol este domingo (20:45, Movistar Partidazo). Insiste en mantener la misma concentración, energía e intensidad, la clave para seguir recortando puntos con los equipos que están por delante en la Liga. Se felicita de que los lesionados empiecen a recuperarse y de haber conseguido la implicación de todos. “Lo que intenta todo entrenador es afrontar el siguiente partido con las máximas posibilidades de ganar. Es mi trabajo e intento que todos los jugadores estén implicados, metidos y trabajen con alegría todos los días. No es fácil cuando hay plantillas tan amplias porque todos quieren jugar y es una cuestión matemática”, asegura el técnico que no siente haber ganado ninguna batalla en el caso de Isco. “La única batalla que tenemos es la del siguiente partido. Y lo afrontamos como equipo. Por suerte estamos casi todos de vuelta y disponibles. Y nos tocan muchas batallas seguidas en enero y febrero. Todos van a ser necesarios. Insisto en que se gana con todos los integrantes de una plantilla. Un partido lo ganan los que empiezan, los sustitutos y la implicación de todos. Que todos se sientan importantes y sientan que puedan cambiar el desarrollo de un partido es ideal”.

Benzema y Vinicius

Solari alabó en la previa del Espanyol a dos de sus futbolistas más en forma. Benzema lo está jugando casi todo por exigencias del guion y está respondiendo con fútbol y goles. “Él tiene una carrera larga y ha tenido muchos picos. Ahora está en un gran momento, está haciendo un buen año, es generoso en su manera de entender el fútbol. Hace mejor a los que le rodean. Tuvo una fractura en el dedo y juega con dolor, por eso digo que es generoso en todos los sentidos y es uno de los mejores delanteros centro del mundo”.

En cuanto a Vinicius, su progresión es fantástica y el entrenador se siente encantado por haber sido parte de su explosión. “Tiene 18, años, repito, 18. Y desde que llegó se ha adaptado a otro país, a otra lengua, a otro barrio, a otros amigos... El apoyo y el consejo de los más veteranos, que lo recibieron bien, hacen que pueda mostrar su talento cada partido. Hay que cuidarlo para que su rendimiento siga siendo constante”.

¿Y cuando vuelva Bale?

El galés está muy cerca de reaparecer y esto podría afectar a los jugadores que ahora ocupan las bandas de forma regular: Vinicius y Lucas Vázquez. “Veremos mañana quienes juegan y queremos a todos al cien por cien. Gareth es importantísimo para nosotros. Es un fantástico futbolista y estamos contentos de que esté de vuelta”.