El superalimento secreto que ayudará a Carlos Sainz a defender su corona en el Dakar y que todos deberíamos incluir en nuestra dieta

Faltan cuatro días para que arranque el Dakar 2025 en el que Carlos Sainz deberá defender el título logrado el año pasado. Un desafío que esta 47ª será aún mayor. Enormes dunas de arena, una etapa cronometrada de 48 horas y más de 1.000 km, además de quince días llenos de giros y curvas en Arabia Saudí completan la carrera más famosa del mundo.

La aventura comienza con una etapa prólogo de alta velocidad de 29 km en Bisha el 3 de enero. A continuación, se entra de lleno en la acción con la Etapa Crono de 48 horas y la Etapa Maratón durante la primera semana del rally. Los participantes que superen estos obstáculos tendrán un merecido día de descanso en Hail el 10 de enero.Todos los caminos conducen al desierto de Empty Quarter durante la segunda semana del Rally Dakar 2025. Será entre las dunas de arena más formidables de Arabia Saudí donde, en última instancia, se ganará y se perderá esta última edición del rally. La bandera a cuadros ondeará en Shubaytah el 17 de enero y cualquiera que llegue a la meta de este Dakar podrá considerarse un auténtico héroe.

El español está listo para enfrentarse a este nuevo nuevo reto y contará con una potente arma para traerse la corona. El piloto Carlos Sainz competirá con Ford, que confirmó una alineación de ensueño con dos pilotos españoles campeones del Dakar junto a Nani Roma y un nuevo coche que es una auténtica "bestia del desierto": el Ford Raptor T1+.

Más preparado que nunca

Pero para traer de vuelta su corona, el veterano piloto ha tenido que prepararse a fondo. "Con la edad, he tenido que adaptar mi programa de entrenamiento. Trabajo con un equipo de profesionales y me conocen muy bien. La realidad es que trabajo mucho más la forma física que cuando era más joven. Estos días dedico más tiempo a la parte aeróbica de mi preparación. Siempre digo que prefiero sufrir en casa, para no sufrir tanto en el Dakar" confesaba en una reciente entrevista.

Ahora las pruebas físicas han demostrado que llega a la competencia más dura del planeta mejor preparado que nunca. El piloto madrileño (62 años) ha concluido su preparación con la tradicional prueba de esfuerzo en el centro Healthing, antes de partir hacia Arabia Saudí, donde el 3 de enero comenzará la carrera.

Pero su forma física no es casualidad. En septiembre sorprendía a sus aficionados con un exigente prueba a bordo de una bicicleta estática y con una máscara pero la clave no solo está en su entrenamiento sino también en su alimentación.

Una dieta que ya dio sus frutos

En la pasada edición, Sainz lograba su cuarto título del rally más exigente del mundo y a sus 61 años se convirtió en el piloto más longevo en lograrlo. Pero nada es casualidad -como tampoco su participación en la edición de este año- sino fruto de una intensa preparación física y mental y una cuidada alimentación.

"Para el Dakar trabajo para poder aguantar esas dos semanas y sus 4 o 5 horas diarias de estar en el coche entre 135 y 160 pulsaciones por minuto. En el gimnasio, ejercito el cuello, espalda, brazos… Todo para prevenir dolores y sobre todo lesiones”, afirma.

Pero si hay algo que hace magia y que le permite disfruta a sus 61 años de una edad biológica de 45 es sin duda su alimentación. Y de ello se encarga Gemma Bes, nutricionista con 20 años de experiencia que trabaja en la Rafa Nadal Academy y asesora a deportistas de élite. Es diplomada en Nutrición y dietética por el CESNID (Universidad de Barcelona), licenciada en Nutrición por la Universidad Kin’s College de Londres, postgraduada en Nutrición Deportiva y PNIE (Psiconeuroinmunoendocrinología) por la Universidad de Barcelona, y diplomada en Nutrición Ayurveda, cocina energética y Naturopatía. Course Sport Nutrition at the Natural Gourmet Institute for Health and culinary arts in New York y co-propietaria de Ametlla + de Mallorca en Artà. Además es la directora del Máster Online en Nutrición Deportiva y Entrenamiento de UAX Rafa Nadal School of Sport.

En declaraciones a Marca, la nutricionista desveló algunos secretos de su dieta. "Frutos secos, aceite de oliva, pescado azul, aguacate, semillas, estas grasas que son la joya de la corona", afirma. Su dieta para todo el año está vigilada al milímetro en cuanto a carbohidratos y proteínas en un menú con las verduras y plagado de antioxidantes, polifenoles y antiinflamatorios.

Pero además, el piloto ha introducidos alimentos que hasta ahora desconocía y que hacen milagros en el cuerpo de un deportista. "No es magia lo que le propongo, pero sí algún elemento que él no conocía como el Tahini. Desayunar tostadas con mantequilla de sésamo tostado, que obra maravillas porque es calórico y duradero", aseguró Bes al citado diario.

¿Qué es lo que convierte el tahini en un superalimento?

Una manera de tomar tahini diariamente, es hacerlo para desayunar o merendar, untando una cucharada de tahini en una tostada y poniendo por encima un poco de miel para acabar de endulzar la tostada.

untando una cucharada de tahini en una tostada y poniendo por encima un poco de miel para acabar de endulzar la tostada. El tahini contiene vitaminas, principalmente del grupo B, primordiales para mantener los tejidos en buen estado .

. Tiene un alto a porte mineral, debido a su contenido en hierro, magnesio, calcio, fósforo y zinc.

Destaca su contenido en ácido oleico y linoleico, ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos del sésamo, añadido al aceite de oliva con el que elaboramos el tahini, lo convierten en un alimento muy beneficioso para la salud de nuestro corazón.

Supone un importante aporte de proteínas vegetales.

Es muy digestivo y que ayuda a la correcta asimilación de nutrientes.

Mantiene el colesterol en óptimos niveles y ayuda a que las arterias permanezcan fuertes y flexibles.

Se trata de una sencilla receta muy aconsejable en deportistas.

Tal vez este sea el secreto que le mantiene en una forma física más cercana a los 40 que a los 60.