La tajante respuesta de Ayuso cuando le preguntan si invitará a Pedro Sánchez a la F1 en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció con orgullo la presentación de la F1 en en un par de años. En un acto celebrado en IFEMA, Ayuso destacó que este evento es uno de los más grandes del mundo y que es un honor que se dispute nuevamente en Madrid.

El Gran Premio de España de Fórmula 1 se llevará a cabo en un circuito urbano en IFEMA a partir de 2026, 45 años después de la última vez que el certamen visitó el Jarama en Ayuso prometió que este evento generará "10.000 puestos de trabajo directos, más los indirectos" Además, se espera que el Gran Premio genere 8.200 empleos directos y tenga un impacto del 0,2% en el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid-

El acuerdo para la celebración del Gran Premio, que cuenta con el visto bueno de todas las partes implicadas, tiene una duración de 10 años, lo que asegura la competición de 2026 a 2035. Se espera que su celebración suponga para Madrid unos ingresos anuales de 450 millones de euros. A pesar de algunoas críticas, Ayuso y otros líderes políticos y empresariales han destacado los beneficios económicos y de imagen que la Fórmula 1 puede aportar a Madrid. Según Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, el Gran Premio atraerá a 120.000 visitantes, de los cuales el 45% serán internacionales.

En la Cope a Ayuso le preguntaron si pensaba invitar a Pedro Sánchez a las carreras. "Me gustará invitar a las autoridades que estén en ese momento, y espero que no sea Pedro Sánchez. Invitaré al que esté en la presidencia de Gobierno, y ojalá sea Alberto Núñez Feijóo , pero si no a él también. Es verdad que me gustaría que el presidente de mi país estuviera en un evento de esas características".

Ayuso también habló de su época como periodista deportiva, en Radio Marca: "En Radio MARCA hacía producción, pero no es lo mejor que he hecho. Nos llamaron para hacer prácticas en el departamento de publicidad y, cuando llegué, me pusieron para hacer producción en el programa de por la mañana, hace más de 20 años. Cuando acababan los entrenamientos llamaban todos y yo me perdía; hice lo que pude".