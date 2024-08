La técnica del "Rey asesino" para envenenar a su rival: el último escándalo que sacude al Ajedrez

Nuevo golpe letal al ajedrez que ya se vio salpicado por el escándalo de las bolas anales o los supuestos abusos sexuales a 8 mujeres, incluidas menores.

El escándalo de las supuestas perlas anales como método de hacer trampas en el ajedrez hizo correr ríos de tinta durante meses. Si el ajedrez quería ruido y volver a la primera línea mediática, no hay duda de que con el conflicto Carlsen contra Niemann lo logró. Jamás se había hablado y seguido tanto el deporte de reyes como tras el escándalo que finalizó con millonarias demandas.

Todo comenzó en septiembre de 2022 cuando Magnus Carlsen, se retiró de un torneo importante con un premio de 350.000 dólares después de su inesperada derrota ante el el joven de 19 años Hans Niemann. Carlsen anunció su retirada en un enigmático tuit con un video que daba a entender que Niemann había hecho trampa. Las sospechas aumentaron aún más cuando Niemann admitió haber hecho trampa dos veces anteriormente. La plataforma online de ajedrez Chess.com emitió un comunicado anunciando que había vetado a Niemann en su portal y los aficionados del ajedrez especularon con todo tipo de conspiraciones en redes sociales. Varios expertos trataron de demostrar durante semanas que Niemann pudo haber hecho trampas gracias a la inteligencia artificial y a bolas chinas introducidas en su trasero y la hipótesis cobró tal fuerza que incluso se incrementaron los controles sobre Niemann.

Ahora, la cosa ha ido mucho más lejos y el escándalo es de tal gravedad que podría haber acabado en tragedia.

El "rey asesino"

Una jugadora de ajedrez ha sido suspendida por la Federación Rusa de Ajedrez y se enfrenta a una pena de cárcel tras intentar supuestamente envenenar a su rival en el tablero de ajedrez durante un torneo.

Amina Abakarova, una entrenadora de ajedrez de 40 años de Makhachkala en la República rusa de Daguestán, está acusada de intentar envenenar a su rival, Umayganat Osmanova, de 30 años.

El incidente ocurrió durante el Campeonato de Ajedrez de Daguestán el pasado 2 de agosto, según un canal de Telegram que informó por primera vez sobre la historia, y ahora está en los titulares de los medios de comunicación estatales rusos, así como en los medios de comunicación de todo el mundo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el incidente en el que Abakarova caminó tranquilamente hacia el tablero donde Osmanova debía aparecer 20 minutos después. Al parecer ella había preguntado previamente si las cámaras estaban en funcionamiento y le dijeron que no. Luego esparció mercurio potencialmente mortal de un termómetro.

¡Hasta tres años de cárcel!

Osmanova comenzó a sentirse mal 30 minutos después, quejándose de náuseas y mareos, lo que provocó una llamada inmediata a asistencia médica. Los médicos finalmente concluyeron que el envenenamiento fue una causa probable. Después de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, el árbitro informó a la policía y Abakarova fue detenida.

Osmanova describió su terrible experiencia y dijo que se sintió "terrible, repugnante y moralmente deprimida" cuando se dio cuenta de que había sido envenenada. Dijo que otra jugadora y un miembro de la organización también enfermaron.

"Todavía me siento mal. En los primeros minutos sentí que me faltaba el aire y un sabor a hierro en la boca. Tuve que pasar unas cinco horas sobre esa tabla. No sé qué me habría pasado si no la hubiera visto antes", dijo a Russia Today.

Según un informe policial citado por los medios rusos, Abakarova confesó que quería "eliminar a su oponente del torneo" y admitió que sentía "hostilidad personal" hacia Osmanova, que una semana antes había ganado el Campeonato de Rápidos de Daguestán por encima de ella en los desempates. El plan no era dañar a Osmanova, sino asustarla .

Según The Mirror, Abakarova ha sido detenida por la policía y se enfrenta a una pena de hasta tres años de cárcel.