La insólita partida de ajedrez que demuestra que las "bolas anales" funcionan: ¡Vencen a un gran maestro!

El escándalo de las supuestas perlas anales como método de hacer trampas en el ajedrez parece no acabar nunca. Si el ajedrez quería ruido y volver a la primera línea mediática, no hay duda de que tras el conflicto Carlsen contra Niemann lo consiguió. Jamás se había hablado y seguido tanto el deporte de reyes como en el último año.

Todo comenzó en septiembre de 2022 cuando Magnus Carlsen, se retiró de un torneo importante con un premio de 350.000 dólares después de su inesperada derrota ante el el joven de 19 años Hans Niemann. Carlsen anunció su retirada en un enigmático tuit con un video que daba a entender que Niemann había hecho trampa.

Las sospechas aumentaron aún más cuando Niemann admitió haber hecho trampa dos veces anteriormente. La plataforma online de ajedrez Chess.com emitió un comunicado anunciando que había vetado a Niemann en su portal por su supuesta trampa. Los rumores se difundieron rápidamente, generando sugerencias absurdas sobre cómo un jugador podía hacer trampa a un nivel tan alto. Entre las más ridículas, la sugerencia de que Niemann podría haber usado perlas anales vibradoras para comunicarse en una especie de código Morse con otras personas que seguían el partido de forma remota.

Una demanda millonaria

Niemann negó las acusaciones de haber hecho trampa y, en septiembre de este año, abordó directamente las acusaciones en una entrevista con Piers Morgan, el entrevistador de Luis Rubiales. Cuando se le preguntó: "Sobre la acusación específica: ¿alguna vez has usado bolas anales mientras jugabas al ajedrez?", Niemann dijo resueltamente: "Tu curiosidad es un poco preocupante, ¿sabes? Tal vez estés personalmente interesado, pero puedo decirte que no".

Niemann finalmente demandó a su oponente por difamación exigiéndole una indemnización de 100 millones de dólares. "Haz cualquier control de juego limpio que quieras, no me importa porque sé que no encontrarás nada", dijo furioso en una entrevista después de su victoria. El joven maestro incluso llegó a ofrecerse a jugar desnudo para defender su inocencia.

La teoría del juguete anal nunca pudo demostrarse pero lo cierto es que a partir de ese incidente que daría la vuelta al mundo, la Copa Sinquefield estableció medidas adicionales antitrampas como controles de identificación por radiofrecuencia de los jugadores y un retraso de 15 minutos en la transmisión en vivo.

¡Demuestran que funcionan!

Y mientras las sospechas siguen presentes en el mundo del ajedrez, una insólita partida ha demostrado algo increíble: ¡Las bolas anales funcionan!.

Los YouTubers Archie Manners y Josh Pieters, ambos de 30 años, quedaron impactados por las informaciones que apuntaban a que el ajedrecista Hans Niemann usó este método para vencer al número uno del mundo, Magnus Carlsen, el año pasado. El estadounidense fue oficialmente absuelto de las acusaciones, pero la pareja decidió probar si este método podía ayudarlos a vencer a uno de los mejores jugadores del Reino Unido. Y el resultado no ha podido ser más sorprendente.

Las imágenes muestran a Manners enfrentándose al desprevenido Daniel Fernández, de 28 años, mientras Pieters utiliza un sistema de inteligencia artificial para determinar el mejor movimiento de su amigo. Pieters hace vibrar el juguete insertado un cierto número de veces para indicar qué pieza mover y en qué posición.

Después de 90 minutos y 20 jugadas marcadas por vibraciones “placenteras y dolorosas”, Manners venció a Fernández. El jugador de ajedrez, que tiene 21 años de experiencia, se mostró sorprendido cuando los bromistas revelaron su método de trampa y admitió su inesperada derrota.

El video tiene más de 89.000 reproducciones y 5.000 "Me gusta" en el sitio web de transmisión de video. La pareja tiene más de 1,47 millones de suscriptores en el canal llamado Josh and Archie.

Las reacciones no se han hecho esperar: "¡Realmente ha funcionado!, "No puedo creer que alguien haya hecho esto", "Como jugador de ajedrez, he estado esperando que alguien hiciera esto", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Un experimento que ha vuelto a resucitar un debate que parece no tener fin.