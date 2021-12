¿Era un partido de exhibición? En muchos momentos no lo pareció. Nadal reapareció más de cuatro meses después de su último cita en el torneo de Washington y lo hizo en un duelo con mucha electricidad ante Andy Murray. Ganó el británico en dos sets (6-3 y 7-5 en una hora y 50 minutos) y durante algunos tramos del partido se pudo comprobar que el de Manacor está en el buen camino. ¿La mejor pista? La sonrisa con que se despidió en la red de Murray. El escocés le preguntó qué tal se había sentido. Y el gesto de Rafa resultó esperanzador. Lo de Murray fue por momentos impactante. Su solidez desde el fondo de la pista fue un muro demasiado alto para un Rafa que no competía desde principios de agosto.

Andy Murray recordó al jugador robótico y que no cometía un solo error. Rafa empezó agresivo, pero es que el británico era una máquina de devolver bolas. Sus golpes defensivos, que en realidad están cargados de veneno, hicieron daño al número seis del mundo y en la primera oportunidad de break en el sexto juego inclinó la primera manga.

Murray llegaba de ganar a su compatriota Evans y afrontaba el partido ante Rafa poco menos que como un regalo. “Es el tipo de partidos que quiero jugar, quiero volver a jugar contra estos muchachos en los eventos más importantes, eso es algo que me motiva. Está bien, no es un partido oficial, pero es una oportunidad para jugar contra él de nuevo. La última vez que jugamos fue hace cinco o seis años, ha pasado mucho tiempo, eso muestra toda la pelea por la que he pasado estos últimos años. Será bueno volver a jugar uno contra el otro”. Y tanto que lo fue para Murray que resolvió el primer set en 40 minutos.

Y eso que Rafa llegaba con buenas sensaciones. Así lo confirmó Denis Shapovalov, uno de sus últimos compañeros de entrenamiento en Abu Dabi. “Creo que está a un gran nivel y lo ha demostrado en un entrenamiento en el que he dicho ‘’es que este tío es muy bueno”. Te da cuenta de lo bueno que es cuando entrenas contra él. Es inspirador entrenar con Rafa”.

En el segundo set, Murray apenas flaqueó. Nadal logró salvar bolas de break hasta el cinco iguales. En el undécimo juego logró la ruptura jugando abiertamente al ataque, subiendo la red. Un revés cruzado a dos manos fue el último golpe de Rafa, su último error. Pero las sensaciones fueron buenas. Después del fallo que daba el partido a Andy sonrió. Hoy le espera Shapovalov que cayó por 7-6 (7/5), 3-6 y 6-4 ante Rublev. Más tiempo en pista para seguir probándose, recuperando sensaciones y cogiendo temperatura para llegar en las mejores condiciones posibles a la primera semana de enero en Melbourne.